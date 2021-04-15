Итальянец разместил свой знак зодиака на капотах тысяч машин

В этот день в 1949 году итальянский предприниматель Турин Карло Абарт основал автомобильную компанию Abarth.

Профиль его предприятия - выпуск спортивных и дорожных автомобилей. Их особенностью была прочная металлическая рама, усиленная подвеска, мощнейшие тормоза и широкие колёса. Детали для машины использовали с предприятий Fiat. Эмблемой Карло сделал свой знак зодиака - скорпион на красно-желтом фоне. Эмблема годами производства была размещена на десятках тысяч машин. Все они имели еще одну черту - характерный звук работы глушителя. Карло Абарт использовал для автомобилей собственного производства выхлопную систему собственной разработки, она увеличивала мощность двигателя и работали по схожему принципу на мотоциклетные выхлопные системы.

За 3 года после начала выпуска машин Турин Карло заключил соглашение о сотрудничестве с крупным итальянским автопроизводителем Fiat. Во время сотрудничества менеджмент крупного производителя привлекает к работе над моделями специалистов Abarth. И уже через 5 лет, в 1957-м, выходит из конвейера Fiat-500. Именно над ним преимущественно работали инженеры Абарта. В следующем году пилот автомобиля Fiat 500 установит ряд международных рекордов.

Впоследствии Абарта выбирает другую тактику работы - строит модели на основе машин Fiat. Так, в 1961 году на базе Fiat 600 D сделали Abarth 850 TC. Авто оказалось успешным для компании и повысило продажи в несколько раз.

После финансового кризиса, который был в Европе, 15 октября 1971 автомобильный концерн Fiat покупает Abarth. Выделяет производителя в подразделение по выпуску спортивных машин. За 10 лет Abarth перестает существовать. Время от времени Fiat использует название бренда для спортивных модификаций своих машин.

В начале этого года крупнейший итальянский автопроизводитель Fiat вошел в группу копманий Stellantis. Она объединяет Peugeot, Citro"n, DS, Opel и другие.