Индийская Tata выпустит 4 модели электрокаров одним махом

Tata выпустит сразу четыре модели электрокаров. Фото: cardekho.com

Индийский автопроизводитель Tata Motors заявил о планах выпустить сразу четыре серийные модели на электричестве.

Флагманскими электрокарами марки станут внедорожник Tata Nexon EV и электрическая версия нового хэтчбека Altroz. Altroz ​​получит запас хода примерно в 250-300 км, в зависимости от комплектации. Вероятно, в Nexon будут схожие показатели.

Два других - седан Tigor EV и одно транспортное средство, название которого, сейчас неивестно.

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По внешности серийных моделей, известно только то, что Nexon EV получит уникальный дизайн, который отличит его от топливных авто.

Решение выпустить сразу несколько электрокаров в индийском концерне приняли после того, как бренд установил необходимое для проекта сотрудничество и взаимодействие между различными организациями в группе Tata.

Автомобили должны представить в ближайшие 12-18 месяцев. Об этом сообщили на tsn.ua.

Компания Toyota и китайский автопроизводитель BYD официально договорились совместно создавать электрокары. Также альянс будет разрабатывать батареи нового поколения.