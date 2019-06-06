Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон

Фото: Богдан Пихачек

Новый беспилотник для сельского хозяйства представили вчера на международной агропромышленной выставке "Агро-2019". Она проходит в комплексе "Экспоцентр Украины" на столичном проспекте Академика Глушкова, 1.

Среди выставочного центра находится павильон, где сосредоточены, цифровые приборы, гаджеты, GPS-устройства. На лестничных площадке, слева от входа в здание группа мужчин пакует дроны. На столе стоит беспилотный летательный аппарат в диаметре приблизительно 1,5 м. Снизу

прикреплен пластиковый бак.

"Это - дрон-опрыскиватель Agras от компании DJI, - рассказывает Дмитрий Довженко, представитель компании Drone.ua. - Технология пришла из Китая. У них очень много маленьких полей и они свои культуры, в частности рис, опрыскивают вручную. Для оптимизации рабочего процесса придумали этот беспилотник.

Дрон может быть очень полезным и для украинских частных фермеров. Он нужен для внесения удобрений на края полей. Особенно, когда территория имеет меняющийся ландшафт, в частности крутые подъемы, склоны. В таких местах не может пройти трактор-опрыскиватель, ведь его штанги будут цепляться за препятствия. Для таких задач идеально подходит "Аграс".

Дрон оснащен сенсорами, которые способны считывать контуры поверхности. Это дает возможность запрограммировать летательный аппарат так, что если задать расстояние от почвы, скажем, 2 метра - он будет осуществлять полет удерживая такую ​​дистанцию ​​от земли".

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Компания-производитель выпускает беспилотники для различных сфер и с различным техническим потенциалом. В частности, есть линейка дронов DJI Enterprise. Летательные аппараты конструируют специально для нужд промышленности. Некоторые украинские фирмы закупают такие для охранной сферы, мониторинга производства и инспекции крановых установок.

На быстрой зарядке дрон способен "залить" баки за 24 мин. до 100%.

Мультикоптер может взять на борт до 10 л жидкости. За один подход он покрывает от одного до 1,5 га поверхности для обработки. За день аппарат отрабатывает около 30 га рабочей площади.

Машина оснащена 8 электродвигателями, установленных на карбоновых штангах. Некоторые модели оборудованы камерами с тепловизорами и 30-кратным зумом.

"За один вылет "Аграс" может держаться в небе около 15 минут. Подъемный потенциал мультикоптера - до 20 килограмм. Диапазон рабочей высоты аппарата - от 2 до 5 метров. Ширина захвата - от 5 до 9 метров.

Среди функций дрона - программирование. Перед тем, как его запустить, оператор имеет возможность проложить полетный маршрут. Человек может обозначить точки, которыми будет двигаться летательный аппарат. Если вам нужно, скажем, обработать конкретный клочок земли, - оператор может определить границы участка и дрон выполнит работу только в той зоне.

Производит эти летательные аппараты Китай, но продукт очень качественный. Сейчас эта компания является производителем №1 всех беспилотников в мире. По качественным показателям их еще никто не обогнал.

Цена на модель от 15 тысяч евро до 20, зависит от комплектации ", - рассказал Дмитрий Довженко.

Бородатый мужчина в красных мокасинах и солнцезащитных очках на лбу продолжает складывать летательные аппараты в транспортные кейсы. Заканчивается первый день "Agro-2019".

Любители техники и просто желающие могут посетить международную агропромышленную выставку до 7 июня на столичном проспекте Академика Глушкова, 1.

С 4 по 7 июня в Киеве состоится тридцать первая Международная агропромышленная выставка "Агро-2019". Команда организаторов из компании ООО "ТД" Промфининвест "при поддержке Минагрополитики обещают в который раз собрать на территории национального комплекса" Экспоцентр Украины "около 1300 компаний из 15 стран мира.