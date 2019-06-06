 
Ексклюзивы
1/5
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 17112
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 306
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 252
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 855
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2700
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5166
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3483
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2169
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7614
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
10
10
7
5
10
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Пройдет там, где гусеничные утонут - показали новый украинский вездеход
Пройдет там, где гусеничные утонут - показали новый украинский вездеход
Новые BMW превращают в ремейки старых машин
Новые BMW превращают в ремейки старых машин
Показали концепт 5-местного летающего такси
Показали концепт 5-местного летающего такси
Студенты построили пикап для Skoda
Студенты построили пикап для Skoda
Видео
Все видео
Трампа возят в пуленепробиваемом "Звере"
Трампа возят в пуленепробиваемом "Звере"
Американцы создали "лейкопластер" для дорог
Американцы создали "лейкопластер" для дорог
Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке
Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Интервью
1/5
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 261
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 468
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 981
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3582
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31789
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 1341
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
четверг, 06 июня 2019 11:06

Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
10

  Комментировать

Дрон-поливальник на Agro-2019
Фото: Богдан Пихачек
Дрон-поливальник на Agro-2019
Дрон-поливальник на Agro-2019
Дрон-поливальник на Agro-2019
Дрон-поливальник на Agro-2019

Новый беспилотник для сельского хозяйства представили вчера на международной агропромышленной выставке "Агро-2019". Она проходит в комплексе "Экспоцентр Украины" на столичном проспекте Академика Глушкова, 1.

Среди выставочного центра находится павильон, где сосредоточены, цифровые приборы, гаджеты, GPS-устройства. На лестничных площадке, слева от входа в здание группа мужчин пакует дроны. На столе стоит беспилотный летательный аппарат в диаметре приблизительно 1,5 м. Снизу

прикреплен пластиковый бак.

"Это - дрон-опрыскиватель Agras от компании DJI, - рассказывает Дмитрий Довженко, представитель компании Drone.ua. - Технология пришла из Китая. У них очень много маленьких полей и они свои культуры, в частности рис, опрыскивают вручную. Для оптимизации рабочего процесса придумали этот беспилотник.

Дрон может быть очень полезным и для украинских частных фермеров. Он нужен для внесения удобрений на края полей. Особенно, когда территория имеет меняющийся ландшафт, в частности крутые подъемы, склоны. В таких местах не может пройти трактор-опрыскиватель, ведь его штанги будут цепляться за препятствия. Для таких задач идеально подходит "Аграс".

Дрон оснащен сенсорами, которые способны считывать контуры поверхности. Это дает возможность запрограммировать летательный аппарат так, что если задать расстояние от почвы, скажем, 2 метра - он будет осуществлять полет удерживая такую ​​дистанцию ​​от земли".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пройдет там, где гусеничные утонут - показали новый украинский вездеход

Компания-производитель выпускает беспилотники для различных сфер и с различным техническим потенциалом. В частности, есть линейка дронов DJI Enterprise. Летательные аппараты конструируют специально для нужд промышленности. Некоторые украинские фирмы закупают такие для охранной сферы, мониторинга производства и инспекции крановых установок.

На быстрой зарядке дрон способен "залить" баки за 24 мин. до 100%.

Мультикоптер может взять на борт до 10 л жидкости. За один подход он покрывает от одного до 1,5 га поверхности для обработки. За день аппарат отрабатывает около 30 га рабочей площади.

Машина оснащена 8 электродвигателями, установленных на карбоновых штангах. Некоторые модели оборудованы камерами с тепловизорами и 30-кратным зумом.

"За один вылет "Аграс" может держаться в небе около 15 минут. Подъемный потенциал мультикоптера - до 20 килограмм. Диапазон рабочей высоты аппарата - от 2 до 5 метров. Ширина захвата - от 5 до 9 метров.

Среди функций дрона - программирование. Перед тем, как его запустить, оператор имеет возможность проложить полетный маршрут. Человек может обозначить точки, которыми будет двигаться летательный аппарат. Если вам нужно, скажем, обработать конкретный клочок земли, - оператор может определить границы участка и дрон выполнит работу только в той зоне.

Производит эти летательные аппараты Китай, но продукт очень качественный. Сейчас эта компания является производителем №1 всех беспилотников в мире. По качественным показателям их еще никто не обогнал.

Цена на модель от 15 тысяч евро до 20, зависит от комплектации ", - рассказал Дмитрий Довженко.

Бородатый мужчина в красных мокасинах и солнцезащитных очках на лбу продолжает складывать летательные аппараты в транспортные кейсы. Заканчивается первый день "Agro-2019".

Любители техники и просто желающие могут посетить международную агропромышленную выставку до 7 июня на столичном проспекте Академика Глушкова, 1.

С 4 по 7 июня в Киеве состоится тридцать первая Международная агропромышленная выставка "Агро-2019". Команда организаторов из компании ООО "ТД" Промфининвест "при поддержке Минагрополитики обещают в который раз собрать на территории национального комплекса" Экспоцентр Украины "около 1300 компаний из 15 стран мира.

Автор: Богдан Пихачек
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июня

Киевлянин создал вертолеты, на которых летают президенты США

В Киеве взрыв повредил 900 домов

Не стреляли: российские боевики сбили самолет Константина Могилко

Возродили уничтоженную большевиками церковь

Политзаключенных начали свозить в монастырь

Начали крупнейшую десантную операцию

Барбара Брыльска хотела всыпать Путину по одному месту

Самое читаемое
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 32708
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 1 Просмотров: 21925
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 21186
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 18981
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
 4 Просмотров: 17325
Авто
Как проверить автомобиль на еврономерах
Как проверить автомобиль на еврономерах
В Украине значительно выросли продажи авто
В Украине значительно выросли продажи авто Просмотров: 162
Теперь на Uber можно покататься под водой
Теперь на Uber можно покататься под водой Просмотров: 180
Собственный гимн, "Нумер 248" и "Что такое?" - скоро стартует "Ретрофест"
Собственный гимн, "Нумер 248" и "Что такое?" - скоро стартует "Ретрофест"
 Просмотров: 90
Семейный стол и конкурс блинов - "Ретрофест" стартует через два дня
Семейный стол и конкурс блинов - "Ретрофест" стартует через два дня
 Просмотров: 72
Больше всего комментируют
9
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
4
Секретарь горсовета признался, что не понимает украинского языка
4
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
4
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
Голосов: 12022
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua