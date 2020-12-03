Илон Маск допустил слияния Tesla с другими компаниями

Маск не упомянул о каких-либо переговорах о слиянии или поглощении с другими автопроизводителями. Фото: pixabay

Компания Tesla не прочь объединения с другими автопроизводителями, которые выпускают машины с двигателями внутреннего сгорания.

Об этом заявил основатель компании Илон Маск, передает портал ITC.ua.

"Соответствующее заявление глава Tesla сделал в рамках церемонии вручения премии Axel Springer, где он также рассказал о высадке человека на Марс в течение 6 лет", - написали в сообщении.

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Когда глава издательского дома Axel Springer Матиас Депфнер спросил Илона Маска, рассматривал ли он серьезно покупку автопроизводителя-конкурента, тот ответил: "Мы определенно не хотим делать враждебное поглощение, но если бы кто-то сказал, что было бы неплохо объединиться с Tesla, мы бы могли обсудить эту возможность".

В то же время Маск не упомянул о каких-либо переговорах о слиянии или поглощении с другими автопроизводителями.

В прошлом Tesla имела партнерские отношения с известными мировыми автопроизводителями. Компания Илона Маска производила электрические трансмиссии для Toyota и Daimler. Однако эти партнерские отношения были разорваны в 1-й половине 2010-х: в 2014 году Daimler продал свою долю в Tesla, а в 2017-м аналогичным образом поступила Toyota.

Заявление Маска прозвучало именно сейчас, на фоне устойчивого роста стоимости акций и рыночной капитализации американского производителя электромобилей. Капитализация Tesla приблизилась к $500 млрд, а Маск сместил Билла Гейтса со 2-го места в рейтинге миллиардеров.

Обновлять программное обеспечение собственных электрических автомобилей начала компания Tesla Илона Маска. Новый апдейт назвали "2020.48.5", сообщает портал Electrek. В частности в обновлении включены улучшения навигационной системы и интерфейс окна текстовых сообщений.