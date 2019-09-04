 
Ексклюзивы
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 702
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 513
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8424
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1170
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1809
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6201
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6273
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1755
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 522
Фото
Все фото
5
5
5
3
4
Hyundai представила новый хэтчбек
Hyundai представила новый хэтчбек
Появилось видео нового Nissan Juke
Появилось видео нового Nissan Juke
Bugatti Chiron установил новый рекорд скорости
Bugatti Chiron установил новый рекорд скорости
КрАЗ выпустил новый грузовик с оптимизированными характеристиками
КрАЗ выпустил новый грузовик с оптимизированными характеристиками
Mercedes представит электрический микроавтобус на базе EQV
Mercedes представит электрический микроавтобус на базе EQV
Видео
Все видео
Mercedes обнародовал новый кроссовер AMG GLB 35
Mercedes обнародовал новый кроссовер AMG GLB 35
Показали сооружение первой украинской бетонной автодороги
Показали сооружение первой украинской бетонной автодороги
Дом, машина и лодка на одних колесах - показали незвичнайне авто
Дом, машина и лодка на одних колесах - показали незвичнайне авто
Водитель нашел интересный способ протирать окна во время ливня
Водитель нашел интересный способ протирать окна во время ливня
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 702
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28881
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6669
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2574
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
1 Просмотров: 1143
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
четверг, 05 сентября 2019 07:25

Hyundai представила новый хэтчбек
5

  Комментировать

Обнародовали снимки обновленного компакта Hyundai i10
Фото: из открытых источников
Обнародовали снимки обновленного компакта Hyundai i10
Обнародовали снимки обновленного компакта Hyundai i10
Обнародовали снимки обновленного компакта Hyundai i10
Обнародовали снимки обновленного компакта Hyundai i10

Обнародовали снимки обновленного компакта Hyundai i10.

Похоже, что снаружи, самая маленькая машина автопроизводителя особо не изменилась. В общем, новая i10 имеет спортивнее вид и, вероятно, станет еще более стильной в версии N-Line с парой выхлопных труб.

Самые заметные изменения - внутри. На панели приборов разместили 8-дюймовую информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном, что поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Hyundai i10 2020 - с функцией экстренного торможения, предупреждением о выезде из полосы движения, выявлением усталости водителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Электрический Volkswagen ID.R установил рекорд на трассе "Небесные ворота"

3-цилиндровый 1,0-литровый бензиновый двигатель автомобиля имеет потенциал 67 "лошадок". Силовая установка работает в паре с 5-ти ступенчатой ​​ручной коробкой передач. Автомат также будет доступен.

Существенные обновления коснулись двигателя. Провели экооптимизацию.

Обновленный Hyundai i10 официально представят на автосалоне во Франкфурте. Машина поступит в продажу в Европе в первой половине 2020-го года. Об этом сообщили на tsn.ua.

Появилось видео нового Nissan Juke

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Hyundai представила новый хэтчбек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
сентября

Убитые братья стали первыми русскими святыми

Самое читаемое
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото и видео &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото и видео "жилья"
7
 Просмотров: 39601
&quot;Такова жизнь&quot; - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии
"Такова жизнь" - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии Просмотров: 25398
Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке
Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке
 Просмотров: 22698
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
3
 Просмотров: 19773
Рада решает судьбу депутатской неприкосновенности – онлайн
Рада решает судьбу депутатской неприкосновенности – онлайн
 1 Просмотров: 15868
Авто
Volkswagen выпустит новый купе-кроссовер New Urban Coupe
Volkswagen выпустит новый купе-кроссовер New Urban Coupe Просмотров: 1098
Renault выпустит компактный кроссовер HBC
Renault выпустит компактный кроссовер HBC Просмотров: 2160
Toyota рестайлит в серию хэтчбек Yaris
Toyota рестайлит в серию хэтчбек Yaris Просмотров: 108
Toyota остановит производство машин после Brexit
Toyota остановит производство машин после Brexit Просмотров: 621
Новый гибрид Lamborghini стал самой мощной машиной марки
Новый гибрид Lamborghini стал самой мощной машиной марки Просмотров: 567
Больше всего комментируют
13
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
7
Ломаченко признался, что имеет друзей в России
6
Украинский министр готов стать донором органов
6
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
2
"Не завидуйте!". Депутат попалась на интимной переписке
Голосов: 13082
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua