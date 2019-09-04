Hyundai представила новый хэтчбек

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Обнародовали снимки обновленного компакта Hyundai i10.

Похоже, что снаружи, самая маленькая машина автопроизводителя особо не изменилась. В общем, новая i10 имеет спортивнее вид и, вероятно, станет еще более стильной в версии N-Line с парой выхлопных труб.

Самые заметные изменения - внутри. На панели приборов разместили 8-дюймовую информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном, что поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Hyundai i10 2020 - с функцией экстренного торможения, предупреждением о выезде из полосы движения, выявлением усталости водителя.

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3-цилиндровый 1,0-литровый бензиновый двигатель автомобиля имеет потенциал 67 "лошадок". Силовая установка работает в паре с 5-ти ступенчатой ​​ручной коробкой передач. Автомат также будет доступен.

Существенные обновления коснулись двигателя. Провели экооптимизацию.

Обновленный Hyundai i10 официально представят на автосалоне во Франкфурте. Машина поступит в продажу в Европе в первой половине 2020-го года. Об этом сообщили на tsn.ua.

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