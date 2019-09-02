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вторник, 03 сентября 2019 07:20

Появилось видео нового Nissan Juke
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Новый Nissan Juke
Фото: Motor1
Новый Nissan Juke
Новый Nissan Juke
Новый Nissan Juke
Новый Nissan Juke

Трейлер станет финальным перед дебютом кроссовера.

На видео заметно, что автомобиль сохранил определенные привычные черты предыдущих моделей, передает Motor1.

Оптика кроссовера получила двухуровневую архитектуру. Машину оснастили более зауженными дневными ходовыми огнями.

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Новый Juke получил большие габариты по сравнению с нынешней версией кроссовера. Рестайлинговый кроссовер построили на новой платформе CMF-B от альянса Renault-Nissan. Раньше на ней выпускали Renault Clio.

В моторном отсеке ожидается 1,0-литровый турбодвигательз 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым роботом. В Европе кроссовер выйдет в первом квартале 2020 года.

Дебют Nissan Juke запланирован на 3 сентября.

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