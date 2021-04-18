Hyundai представила компактный пикап Santa Cruz

Фото: Hyundai

Южнокорейская компания Hyundai официально представила пикап Santa Cruz. Компания сравнивает свою новинку с Toyota Tacoma, Honda Ridgeline и Nissan Frontier, подчеркивая на компактных габаритах.

Santa Cruz имеет длину 4970 мм, ширину 1905 мм, высоту 1694 мм и колесную базу 2997 мм, информирует Auto 24.

Базовым для Hyundai Santa Cruz стал 2,5-литровый четырехцилиндровый агрегат с отдачей в 190 лошадиных сил. Он подключен к восьмискоростной автоматической трансмиссии. Альтернативой является 2,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 275 лошадиных сил. Обе версии стандартно имеют передний привод.

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Внутри Santa Cruz практически идентичен Tucson. Авто имеет 10-дюймовый цифровой дисплей, 8-дюймовый экран информационно-развлекательного комплекса с Apple CarPlay и Android Auto.

Сitroen намерен выпустить три новые модели, которые будут ориентированы на бюджетный сегмент. Первым на рынок выйдет дешевый кроссовер. Его создадут на модульной платформе Common Modular Platform (CMP). Длина не будет превышать 4000 мм. Основными конкурентами модели станут Nissan Magnite, Renault Kiger и Hyundai Venue.