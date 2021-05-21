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пятница, 21 мая 2021 22:40

Хотят разрешить растамаживать авто через "Дію"

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Хотят разрешить растамаживать авто через &quot;Дію&quot;
Шмыгаль поддержал идею растаможки через смартфон. Фото: pexels.com

Могут позволить растамаживать авто через приложение "Дія".

Проект обсудили на совещании у премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он идею поддержал, сообщает Telegram-канал премьера.

На совещании проект обсудили с представителями "Офиса простых решений и результатов", Минцифрой и Минфином.

"Устранение бюрократических преград, минимизация человеческого фактора и искоренение коррупции станет толчком к реформе таможни", - прокомментировал Шмыгаль.

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Он поручил Министерству финансов и Минцифре проработать и представить окончательные предложения к проекту.

Мобильное приложение "Дія" имеет хорошую защиту, и взломать его будет непросто. Есть регламентирующие документы, где четко описаны комплексные меры, которые должны быть применены при хранении баз данным украинцев. Наверное, их придерживаются, иначе бы этот проект вряд мог стартовать.

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Дата
21
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