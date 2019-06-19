Грузовики без водителей Volvo уже испытывают "в поле"

Беспилотные тягачи Volvo Vera прошли первые серьезные испытания в рамках сотрудничества с логистической компанией DFDS. Фото: из открытых источников

Беспилотные тягачи Volvo Vera прошли первые серьезные испытания в рамках сотрудничества с логистической компанией DFDS.

Беспилотники объединены в единую созданную для них электронную сеть. Их тестировали в закрытых комплексах для перевозки контейнеров в логистических центрах, на заводах и в портах.

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Машины готовят для непрерывной перевозки товаров от логистического центра DFDS к портовому терминалу.

Перед запуском Volvo Vera на дороги общего пользования шведский бренд планирует доработать систему управления, электронику и адаптировать все под реалии дорожной инфраструктуры. Также в компании планируют улучшить системы безопасности.

Электрические самоходы Vera перевозить контейнеры на относительно небольшие расстояния. Они будут двигаться со скоростью 40 км/ч в караванах и без остановок, сообщили на tsn.ua.

Почтовая служба Америки начнет использовать беспилотные фуры, разработанные стартапом TuSimple. Грузовики будут перевозить посылки чуть ли не через полстраны. Электрические фургоны Ford приобрела почта США для перевозок грузов между городами Финикс и Даллас.