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четверг, 04 октября 2018 18:26

Гройсман сказал, когда заработает автофиксация превышение скорости

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Гройсман сказал, когда заработает автофиксация превышение скорости
В Украине с 8 октября начнут следить за соблюдением скорости движения. Фото: HJK

В Украине возобновят масштабный контроль скорости специальными средствами и силами Национальной полиции.

Соответствующее решение принял Кабинет министров в рамках политики безопасности дорожного движения. Следить за скоростью начнут уже со следующей недели, об этом рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Уже с понедельника - 8 октября", - отметил он.

В то же время премьер-министр рассказал, что первую неделю водителей будут только устно предупреждать о превышении. Однако, после этого начнут штрафовать в соответствии с законодательством.

"И здесь я должен сказать: мне не нужны ни штрафы, ни наказания. Нужно, чтобы и водители были здоровы, и пешеходы. Первую неделю Нацполиция будет предупреждать. Далее - задействуем все механизмы", - отметил Гройсман.

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Глава правительства также рассказал, что проверке подлежит и соблюдения технических норм вывода транспорта на рейс. В свою очередь в полиции отметили, что устройство для измерения скорости будут использовать только на участках дороги, оборудованных соответствующими знаками. Перечень таких мест будет в открытом доступе.

"В местах фиксации нарушений скоростного режима также находиться служебные транспортные средства с включением маячков синего цвета в обязательном порядке", - сообщила пресс-службы МВД.

С начала октября водители обязательно должны включать фары за городом. Ближний свет повлияет на безопасность на дороге. Включены фары днем ​​снижают риск лобовой аварии почти на 10%. В то же время есть отдельная категория людей, которые не включают фары днем ​​из соображений экономии, так как они увеличивают расход топлива.

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Дата
04
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