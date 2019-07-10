Great Wall выделяет $ 2миллиарда на батарейные заводы в Европе

Great Wall Motor вложит $ 2 млрд на создание гигантской фабрики в Европе.Фото: из открытых источников

Китайская компания Great Wall Motor вложит более $ 2 млрд на создание гигантской фабрики по производству батарей в Европе.

Предприятие будет выпускать "дешевые" батареи нового поколения.

Работы по строительству завода должны начать в 2020 году, а выпуск батарей - 2022-го. Место расположения мощностей производства сейчас неизвестны.

Новый завод сначала должен производить аккумуляторы совокупной мощностью до 20 гВт*ч. К 2025 году производственную мощность планируется повысить до 24 гВт*ч.

Для запуска производства батарей, Great Wall создала целое подразделение под названием Svolt. Он будет контролировать работу, и продажу аккумуляторных предприятий.

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Первым заказчиком батарей на заводах в Европе, вероятно, станет сама компания Great Wall.

Кроме европейского завода, автокомпания уже строит предприятие в китайском Чанчжоу. На его базе будут выпускать батареи суммарной мощностью 70 гВт*ч.

"Мы планируем иметь пять производственных баз во всем мире. В частности, в США, но на это нужно время. Глобальный план - к 2025 году достичь 100 гВт*ч", - заявил глава Svolt Ян Гонгксин.

Между тем, орагнцизация заявила, что достигла значительного прогресса в разработке литий-ионной батареи без кобальта. А это важная цель производителей батарей, которые стремятся отказаться от дорогого и дефицитного минерала. Об этом сообщили на tsn.ua.

В июне на украинских предприятиях изготовили 559 автотранспортных средств. Это на 17% меньше чем в прошлом году.