Great Wall выделяет $ 2миллиарда на батарейные заводы в Европе

 
Ексклюзивы
1/5
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 747
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 459
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 675
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 360
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1404
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 486
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1332
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 666
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 3087
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 585
Фото
Все фото
4
4
4
5
11
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет
Обновленную Toyota Yaris тестируют в Германии
Обновленную Toyota Yaris тестируют в Германии
Представили электровнедорожник с разгоном до сотни за 4,5 с.
Представили электровнедорожник с разгоном до сотни за 4,5 с.
Хиппи-мобиль от Volkswagen возродили в электрической версии
Хиппи-мобиль от Volkswagen возродили в электрической версии
Розовая и с косметичкой: показали изысканную машину для женщин
Розовая и с косметичкой: показали изысканную машину для женщин
Видео
Все видео
Зеленский рассказал, когда вопрос евроблях закроют
Зеленский рассказал, когда вопрос евроблях закроют
Tesla помогла поймать вора
Tesla помогла поймать вора
Hyundai представила новый уникальный двигатель
Hyundai представила новый уникальный двигатель
Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой о спасении
Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой о спасении
Bentley создала электрокар в честь 100-летия компании
Bentley создала электрокар в честь 100-летия компании
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 486
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2232
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 684
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1845
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1917
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 1116
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
среда, 10 июля 2019 17:12

Great Wall выделяет $ 2миллиарда на батарейные заводы в Европе

  Комментировать
Great Wall выделяет $ 2миллиарда на батарейные заводы в Европе
Great Wall Motor вложит $ 2 млрд на создание гигантской фабрики в Европе.Фото: из открытых источников

Китайская компания Great Wall Motor вложит более $ 2 млрд на создание гигантской фабрики по производству батарей в Европе.

Предприятие будет выпускать "дешевые" батареи нового поколения.

Работы по строительству завода должны начать в 2020 году, а выпуск батарей - 2022-го. Место расположения мощностей производства сейчас неизвестны.

Новый завод сначала должен производить аккумуляторы совокупной мощностью до 20 гВт*ч. К 2025 году производственную мощность планируется повысить до 24 гВт*ч.

Для запуска производства батарей, Great Wall создала целое подразделение под названием Svolt. Он будет контролировать работу, и продажу аккумуляторных предприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ford закрывает заводы в России, работники требуют больших компенсаций

Первым заказчиком батарей на заводах в Европе, вероятно, станет сама компания Great Wall.

Кроме европейского завода, автокомпания уже строит предприятие в китайском Чанчжоу. На его базе будут выпускать батареи суммарной мощностью 70 гВт*ч.

"Мы планируем иметь пять производственных баз во всем мире. В частности, в США, но на это нужно время. Глобальный план - к 2025 году достичь 100 гВт*ч", - заявил глава Svolt Ян Гонгксин.

Между тем, орагнцизация заявила, что достигла значительного прогресса в разработке литий-ионной батареи без кобальта. А это важная цель производителей батарей, которые стремятся отказаться от дорогого и дефицитного минерала. Об этом сообщили на tsn.ua.

В июне на украинских предприятиях изготовили 559 автотранспортных средств. Это на 17% меньше чем в прошлом году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Great Wall выделяет $ 2миллиарда на батарейные заводы в Европе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июля

Поляки применили новую тактику битвы

Украинского инженера осудили на 8 лет

Закончилась крупнейшая битва освободительной войны

Самое читаемое
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
13
 Просмотров: 44284
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
11
 Просмотров: 40362
Как менялась мода на &quot;идеальное женское тело&quot; за последние 100 лет
Как менялась мода на "идеальное женское тело" за последние 100 лет
17
 Просмотров: 25669
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 1 Просмотров: 17965
Сообщили неожиданную новость о лечении женщины, которую поджег жених
Сообщили неожиданную новость о лечении женщины, которую поджег жених Просмотров: 13356
Авто
Ford закрывает заводы в России, работники требуют больших компенсаций
Ford закрывает заводы в России, работники требуют больших компенсаций Просмотров: 639
Элекромобили принесли Норвегии неожиданные проблемы
Элекромобили принесли Норвегии неожиданные проблемы Просмотров: 4321
Электрокар Unity уже продают за €15 тис.
Электрокар Unity уже продают за €15 тис. Просмотров: 918
Электрокар побил рекорд Формулы-1, державшийся 20 лет
Электрокар побил рекорд Формулы-1, державшийся 20 лет Просмотров: 189
Украинскую армию усилили новой бронемашиной
Украинскую армию усилили новой бронемашиной Просмотров: 1584
Больше всего комментируют
13
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
10
Тарифы на газ 2016-го признали незаконными: какими будут последствия
7
Первый приход Православной церкви в Украине вернулся в РПЦ
5
За предвыборную агитацию заплатят украинцы
5
Зеленский озвучил свою позицию относительно русского языка в Донецке
Голосов: 12465
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua