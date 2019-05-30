Голубь спас водителя от штрафа. Фото: unn.com.ua

Немецкий водитель, нарушивший правила дорожного движения, не оплатит штраф за превышение скорости.

Во время фотофиксации водителя закрыл голубь, пролетавший перед автомобилем. Так птица спасла нарушителя от камер наблюдения.

Одна из камер, которая фиксирует нарушение правил дорожного движения, сфотографировала автомобиль при превышении скорости в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Но в момент съемки перед автомобилем оказался голубь, который закрыл лицо водителя.

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Сделанное камерой наблюдения фото мужчины не является основанием и доказательством для взыскания с него штрафа 105 евро, ведь того, кто сидит за рулем, в момент съемки нельзя распознать через расправлены крылья птицы, решили в полиции.

Нарушитель ехал со скоростью 54 км/ч. вместо разрешенных 30. В полиции с юмором отнеслись к этому случаю и особо не волнуются, что мужчина не заплатит штраф, сообщили на сайте unn.com.ua.

"Благодаря пернатому ангелу-хранителю с, очевидно, бережно распростертыми крыльями все для него обошлось без потерь", - признали в полиции.

В Украине стартовал информационный проект "Ремень или вскрытие". Его разработали в рамках кампании "За безопасные дороги".