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пятница, 24 мая 2019 09:44

"Ремень или вскрытие" - украинцев будут приучать пристегиваться из-за шокирующей соцрекламы

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В Украине стартовал информационный проект "Ремень или вскрытие". Его разработали в рамках кампании "За безопасные дороги" в сотрудничестве с агентством Agama Communications при поддержке Мининформполитики.

Об этом сообщила заместитель директора Центра демократии и верховенства права, координатор кампании Олеся Холопик, передает Укринформ.

"Мы хотим привлечь внимание к проблеме низкого уровня пользования ремнем безопасности водителями и пассажирами. Наша цель - приучить водителей и пассажиров пристегиваться, потому что от этого зависят их жизни", - отметила Олеся Холопик.

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Соцреклама акцентирует внимание на смертельных последствиях автокатастроф, предлагая людям альтернативу, - синяк от ремня при ДТП или след от ножа паталогоанатома.

Социальная реклама со слоганом "Ремень или вскрытие" появилась на 180 билбордах в Киеве, а также на автодорогах большинства областей.

"Мы понимаем, чтобы изменить поведение водителей и пассажиров, нужно приложить немало усилий, работая над вопросом ответственности за игнорирование этого обязательного правила. Сегодня штраф за непристегнутый ремень - всего 51 гривна", - отметила координатор кампании "За безопасные дороги".

По данным ВОЗ, в половине случаев ремень в смертельной аварии мог бы спасти жизнь. В Украине не пристегивается 77% водителей.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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