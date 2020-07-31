Где в Украине установят перехватывающие паркинги

Первый перехватывающих паркинг в Украине заработал возле станции метро "Выдубичи" Фото: Александр Маруща

В одном из украинских городов в ближайшее время для водителей установят "перехватывающие паркинги".

Таким образом, люди, проживающие за городом, смогут оставить авто на въезде в него, а дальше отправиться на общественном транспорте.

Первые шесть площадок установят в Киеве. Сейчас возле станции метро "Выдубичи" месяц работает один из таких паркингов. Он может вместить в себя 193 автомобиля.

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"Там установили новое освещение, транспортное и пешеходное ограждение, навигацию, - говорит мэр Киева Виталий Кличко, - Обустроили 2 пешеходных перехода, сделали дорожную разметку. Проложили также оптоволокно и установят в ближайшее время 10 камер видеонаблюдения".

По его словам, в среднем ежедневно на паркинге "Выдубичи" оставляют 120-140 автомобилей. В общем свое транспортное средство на шести площадках смогут оставить около 2 тыс. водителей.

Перехватывающие паркинги также установят по следующим направлениям:

"Академгородок";

"Святошин";

"Красный Хутор";

"Ипподром";

"Сырецкая".

В Киеве появилась первая зарядная станция для электромобилей.