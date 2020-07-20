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понедельник, 20 июля 2020 15:04

Ford может возродить старое название для новых внедорожников

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Ford может возродить старое название для новых внедорожников
Компания ФОрд может назвать новые авто по-старому. Фото: РИА НОВОСТИ

Компания Ford расширит линейку внедорожников.

Для нового авто планируют возродить название Maverick. В начале 2020 года предполагали, что такое имя получит кроссовер, известный сейчас под названием Bronco Sport. Тогда же появилась версия того, что название Maverick может получить новый пикап на базе модели Focus.

Теперь по информации Muscle Cars & Trucks, это имя может получить новый внедорожник 2021 года, который будут выпускать на одном из предприятий компании Ford в Мичигане или Ермезильо, Мексика.

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20 июля 1965-го с конвейера запорожского завода "Коммунар" сошел 100-тысячный автомобиль "Запорожец".

Автомобиль модификации ЗАЗ-965, которого в общем выпустили 322 166 шт., стал первой серийной украинской машиной, которую выпускал Запорожский автомобилестроительный завод "Коммунар".

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Дата
20
июля

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