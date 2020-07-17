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понедельник, 20 июля 2020 12:17

Заднее и лобовое стекло "Запорожца" могли поменять местами

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Автор: Jože Gal
  ЗАЗ-965 раннього випуску на ярмарці в Загребі
ЗАЗ-965 раннього випуску на ярмарці в Загребі

20 июля 1965-го с конвейера запорожского завода "Коммунар" сошел 100-тысячный автомобиль "Запорожец".

Автомобиль модификации ЗАЗ-965, которого в общем выпустили 322 166 штук, стал первой серийной украинской машиной, которую выпускал Запорожский автомобилестроительный завод "Коммунар".

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Транспортное средство создавали на основе "Москвича-444". Уже модернизированное авто поставили на конвейер в 1960-м. За год на заводе удалось собрать около 1,5 тысячи "Запорожцев".

Особенностями авто стали двери на задних петлях, которые открывались против хода движения автомобиля. Также заднее и лобовое стекло были взаимозаменяемыми. Кроме этого, подфарники устанавливали на уровне капота, а над номерным знаком делали дополнительное прямоугольное зарешеченное отверстие для вывода воздуха. Оно помогало охлаждать двигатель.

Автор: Sergey Rodovnichenko
  Салон ЗАЗ-965
Салон ЗАЗ-965

Также на багажнике авто устанавливали эмблему в виде звезды. Под ней изображали надпись на украинском языке "Запорожец". Цена такой машины составляла 1800 рублей. Кроме "ЗАЗ-965" изготавливали еще 5 модификаций авто.

В России с ЗАЗ-965 сделали лимузин. По состоянию на 2014 год он находился в Москве.

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Дата
20
июля

Заднее и лобовое стекло "Запорожца" могли поменять местами

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