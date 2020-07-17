Заднее и лобовое стекло "Запорожца" могли поменять местами

Автор: Jože Gal ЗАЗ-965 раннього випуску на ярмарці в Загребі

20 июля 1965-го с конвейера запорожского завода "Коммунар" сошел 100-тысячный автомобиль "Запорожец".

Автомобиль модификации ЗАЗ-965, которого в общем выпустили 322 166 штук, стал первой серийной украинской машиной, которую выпускал Запорожский автомобилестроительный завод "Коммунар".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будущее близко - огромные самосвалы будут ездить Еристовским карьером без водителей

Транспортное средство создавали на основе "Москвича-444". Уже модернизированное авто поставили на конвейер в 1960-м. За год на заводе удалось собрать около 1,5 тысячи "Запорожцев".

Особенностями авто стали двери на задних петлях, которые открывались против хода движения автомобиля. Также заднее и лобовое стекло были взаимозаменяемыми. Кроме этого, подфарники устанавливали на уровне капота, а над номерным знаком делали дополнительное прямоугольное зарешеченное отверстие для вывода воздуха. Оно помогало охлаждать двигатель.

Автор: Sergey Rodovnichenko Салон ЗАЗ-965

Также на багажнике авто устанавливали эмблему в виде звезды. Под ней изображали надпись на украинском языке "Запорожец". Цена такой машины составляла 1800 рублей. Кроме "ЗАЗ-965" изготавливали еще 5 модификаций авто.

В России с ЗАЗ-965 сделали лимузин. По состоянию на 2014 год он находился в Москве.