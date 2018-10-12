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суббота, 13 октября 2018 07:25

Ford будет производить электрические фургоны

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Ford будет производить электрические фургоны для Deutsche Post.

Выпуск грузовиков с электрическим приводом и питанием от аккумуляторных батарей осуществлять на заводе Ford в Кельне, сообщает украинский представитель компании.

StreetScooter WORK XL создан на основе Ford Transit, популярного коммерческого автомобиля в Европе и России. Шасси Ford Transi оснащается электрической силовой установкой, батареей и кузовом, изготовленным по спецификациям StreetScooter.

  Ford приступил к производству электрофургонов на базе Ford Transit для DHL. Фото: Ford
Ford приступил к производству электрофургонов на базе Ford Transit для DHL. Фото: Ford

Объем грузового пространства составляет 20 м³, грузоподъемность - до 1275 кг. На шасси Ford Transit будет устанавливаться несколько разновидностей электромоторов и батареи различной емкости, максимальная мощность силовой установки составит 90 кВт, крутящий момент - 276 Нм. С батареей емкостью 76 кВт⋅ч WORK XL сможет проехать без подзарядки до 200 км. Введение в эксплуатацию электрифицированного автомобиля вместо дизельного фургона аналогичной мощности позволит уменьшить выбросы углекислого глаза в атмосферу на 5 тонн ежегодно и сэкономить перевозчику 1900 л топлива.

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  Ford приступил к производству электрофургонов на базе Ford Transit для DHL. Фото: Ford
Ford приступил к производству электрофургонов на базе Ford Transit для DHL. Фото: Ford

Deutsche Post DHL планирует использовать StreetScooter WORK XL для доставки грузов в городах Германии. В настоящее время рассматривается возможность поставки "зеленых" грузовиков другим клиентам.

Компания Ford официально представила новый Transit. Грузовик показали на Международном автосалоне коммерческого транспорта в Ганновере. Новинка предлагает лучшую грузоподъемность в классе и максимум интеллектуальных технологий.

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