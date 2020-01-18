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суббота, 18 января 2020 12:48

Фанат гонок основал собственную автокомпанию

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Автор: Bentley - InfoCar.ua
  Bentley 3L
Bentley 3L

18 января 1919 года Уолтер Оуэн Бентли основали в Лондоне компанию Bentley Motors.

Первую модель компании представили в октябре того же года на выставке в Лондоне. Им стал Bentley 3L с четырехцилиндровым двигателем мощностью 65 л.с. и объемом 3 л. Однако массовой популярностью из-за высокой стоимости $ 4160 автомобиль не пользовался.

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На своих машинах Bentley достиг ряда впечатляющих спортивных побед, однако финансовые дела компании постепенно ухудшались. Как рультат, в 1931 году компанию поглотил Rolls-Royce. 31 декабря 2002 года бренд Bentley выкупил концерн Volkswagen.

Bentley является официальным поставщиком государственных представительских автомобилей ко двору королевы Великобритании.

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Дата
18
января

Начали изготавливать автомобили для королей

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