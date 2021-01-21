Евробляхерам стоит начать бояться - автоюрист предостерег владельцев авто на иностранных номерах

Авто нужно растаможивать. Фото: 5.ua

Полиция Украины получила доступ к базе данных таможни. Это позволит правоохранителям выявлять историю ввозимых автомобилей на польских и литовских номерах.

А значит, привлекать к административной ответственности водителей автомобилей на евробляхах.

"У нас вообще такое интересное законодательство: мало того, что эти автомобили ввозятся под конкретный срок, так и пользоваться этим автомобилем имеет право только лицо, которое его ввозило. Полицейские, которые получили данные таможни, смогут проверить, не просроченный ли временный ввоз авто, и конкретно ли это лицо-пользователь авто ввезло его в Украину ", - говорит Gazeta.ua автоюрист Вадим Володарский.

По его словам, доступ полиции к данным таможни может принципиально изменить ситуацию.

"С 2010 года у нас нет такого понятия, как доверенность на управление транспортным средством. Есть техпаспорт - ездишь. Поэтому раньше, когда полиция не имела доступа к данным таможни, полицейский не мог проверить наличие правонарушения у того, кто руководит авто. Если этот доступ появится, то они смогут фиксировать это. Могут еще возникнуть вопросы в оформлении самих нарушений ", - говорит автоюрист.

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В случае, если у полицейских появится механизм выявления таких нарушений, основания для опасений в "евробляхеров" есть.

"Поэтому нужно авто растаможить. Если же составили протокол об административном правонарушении, следует смотреть на оформление и на то, есть ли основания для обжалования в суде ", - рассказывает Вадим Володарский.

Как отмечает автоюрист, с ситуацией "евроблях" давно надо было что-то делать. Поскольку часто водители "евроблях" убегали с места ДТП, чтобы избежать наказания и возмещения убытков. В юридической практике господина Вадима тоже было несколько таких случаев.

Работники полиции имеют право изымать автомобиль на евробляхах. С второго нарушения полицейские имеют право забрать автомобиль на штрафплощадку, в частности с целью изъятия транспортного средства, отметил Автоюрист Денис Конюшко.