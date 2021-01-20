Провоохранители имеют право конфисковать "евробляху"

Работники полиции имеют право изымать автомобиль на евробляхах.
С второго нарушения полицейские имеют право забрать автомобиль на штрафплощадку, в частности с целью изъятия транспортного средства, отметил Автоюрист Денис Конюшко в эфире телеканала "Украина 24".
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По его словам, автомобиль могут забрать также таможенные органы с целью фиксации и наказания за нарушение таможенных правил. Автоюрист подчеркнул, что понимает людей, которые выходят на протесты.
"В Украине, в частности, дела решаются путем протестов, но закон есть закон. Соответственно, работники полиции имеют право изымать автомобиль. Справедливый закон или нет - вопрос неуместен. В любом случае надо поставить и зафиксировать в законе наличие или отсутствие ответственности у водителей", - заявил Денис Конюшко.
Национальная полиция получила доступ к электронной базе Государственной фискальной службы. Теперь правоохранители могут проверять статус автомобилей на иностранных номерах и штрафовать евробляхеров на месте.
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