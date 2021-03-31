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Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям

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Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям фото: autocourses.dp.ua

Почти каждый, кто получил водительское удостоверение, испытывает страх при движении и совершает немало ошибок. Страховые компании продают дороже страховку для людей, которые имеют опыт вождения меньше двух лет.

Действительно водители-новички часто попадают в аварии. Особенно после первого года вождения. Они расслабляются. Однако существуют методики обучения вождению автомобиля, в которых человек становится уверенным водителем уже через несколько месяцев практики, - говорит Алексей Наумович, дает частные уроки по вождению, имеет 20-летний стаж работы в автошколе. Он дает советы водителям новичкам.

Многие новоиспеченные водители делают ошибки за рулем. Преимущественно из-за чего?

Из-за паники. Она возникает в основном из-за того, что человек чувствует, что не полностью контролирует ситуацию. Это означает, что на первых этапах обучения вождению с ней неправильно работали. Но даже если так, то это можно легко исправить. Достаточно несколько раз преодолеть форс-мажорные условия на дороге. Есть множество приемов для этого.

Какие же? Назовите их.

Самый популярный - это остановить авто среди проезжей части. Например, есть три ряда дороги. Все на светофоре остановились. Вы тоже. А когда надо трогаться, вы стойте. Заглушите двигатель, включите аварийку и стойте. Некоторые позади будут сигналить, некоторые водители будут ругаться. Но в конце концов через минуту все вас объедут. Несколько таких упражнений и водитель подсознательно начинает понимать, что нечего бояться на дороге. Даже когда перестанет работать двигатель, ситуацию можно держать под контролем.

Что важно научиться, прежде всего, водителю-новичку?

Чувствовать машину. Это касается всего - габаритов, работы двигателя, работы коробки передач и подвески. Чувствовать машину - это знать, чего от нее ожидать при различных ситуациях. Чувствовать габариты - это уметь вести авто по своему усмотрению, это переключать передачи, без того, чтобы глазами искать рычаг коробки передач, когда точно понимать, где пройдет машина, а где нет. Понимать работу двигателя - определять нагруженный он или нет, распознавать по его по темпу и звуку работы, когда надо переключить передачу. Если ездите на "автомате", то тоже стоит понимать пиковые нагрузки на двигатель. Иначе машина будет ехать в основном на 2 и 3 передачи, скорее будут изнашиваться ее узлы от неравномерной работы и будет больше расход топлива.

Как научиться определять габариты?

Лучше тренироваться заезжать в воображаемый гараж с покрышками по его периметру. Обычно инструкторы выставляют фишки или старые колеса и тренируют учащихся заезжать туда. В реальных условиях, если водитель не уверен, пролезет авто, или далеко ли до помехи, то лучше не лениться и выходить проверять. Через несколько недель таких тренировок все должно получиться. Некоторые учат габаритам машины в лесу. Водитель едет по тропинке так, чтобы не повредить об дерево авто. Но этот вариант подходит не всем, ведь существует опасность повредить авто.

Часто ли можно увидеть, что водители-новички долго не могут перестроиться с ряда в ряд?

Да, они стоят несколько минут с включенным поворотом, позади им начинают сигналить. Они нервничают и могут спровоцировать ДТП. Водителям следует понимать, что большинство водителей останавливает всего одно, когда другой автомобиль движется. Поэтому если это безопасно и машины не слишком близко, можно понемногу двигаться с включенным поворотом.

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Говорят, что распространенной ошибкой начинающих водителей является то, что они неумело пользуются средствами управления.

Да, особенно ручником. Часто бывают аварии, когда машина с незатянутым до конца ручным тормозом скатывается вниз и таранит другие машины. Стоит еще ставить на передачу и поворачивать руль в сторону бордюра.

Какие самые распространенные ошибки начинающих водителей вы замечаете во время движения?

Время от времени притормаживают во время езды. Это тоже из-за страха. Они стараются постоянно сбрасывать скорость. А владельцы машин позади начинают сердиться, обгоняют их, подрезают. Из-за этого бывают даже аварийные случаи.

Какие у вас рекомендации для новичков, которые управляют авто в городе?

Стоит думать о других участниках движения, резче и быстрее выполнять маневры. Если не уверены в этих маневрах, то лучше пропустить транспорт и уже потом разворачиваться или парковаться. Также не стоит ехать в крайней левой полосе. Вряд новичок может держать постоянной довольно большую скорость. Его обычно неосторожно обгоняют. Это создает проблемы. Кроме этого, в городе нужно быть всегда готовым, что кто-то внезапно затормозит или повернет. Такое бывает даже когда кажется, что все равномерно движутся.

А что самое важное?

Думать на 5 шагов вперед. Не стоит разгонять авто, если в конце квартала горит больше минуты зеленый свет или переключается на желтый. Понятно, что перекресток не проскочите и надо будет тормозить. Лучше это делать плавно и заранее. Так же стоит следить за поведением других участников движения. Если человек перестраивается и не включает поворотов, то желательно держаться от ее авто подальше.

Что посоветуете на трассе?

Выбрать безопасную скорость, не включать приемник. Лучше сосредоточиться на шуме дороги и двигателя. Быть предельно внимательным во время преодоления поворотов. Ни в коем случае не идти на обгон при движении вверх или сверху. Также не стоит слишком прижиматься к обочине. Это категорически запрещено делать. Если бы хоть одно колесо коснется почвы, авто может сильно развернуть.

Есть ли у вас способ, как быстро научиться быть умелым водителем? Возможно пройти курсы контраварийного мастерства?

Надо просто ездить. Много ездить. При любой погоде стоит ехать, пусть медленно, осторожно, но ехать. Именно разные дороги и разные ситуации лучше позволяют получить опыт и нужные навыки.

К каким стрессовым ситуациям следует быть готовым новоиспеченному водителю?

Когда останавливает полиция, например. Большинство молодых водителей очень волнуются, у них дрожат руки и голос. Стоит понимать, что ничего страшного в этом нет. Не стоит выбегать из-за руля и звонить знакомым. Сейчас полиция довольно адекватно реагирует на вопросы и в большинстве случаев останавливает авто по делу. Также может быть стрессовой ситуация, связанная с хамами-водителями. На них можно вообще не реагировать. Будто ничего не произошло. К сожалению, совместными дорогами ездит немало неуравновешенных. Определенным испытанием может быть парковка. Это следует делать не только с соблюдением правил. А еще и предвидеть последствия стояния на этом месте автомобиля, чтобы был проход для людей, для открывания дверей другим авто, для маневров другим транспортом и тому подобное. Многие повреждения автомобилей происходит именно на парковках.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который усилил ответственность за нарушение правил дорожного движения. В частности, увеличил наказание за пьяное вождение, превышение скорости, непристегнутый ремень, отсутствие шлема у мотоциклиста, неосветлённый номерной знак, разговор по телефону за рулем без гарнитуры, нарушение правил проезда перекрестков, остановок, правил обгона, проезд на запрещающий сигнал светофора. Увеличили штрафы для пешеходов и велосипедистов.

Автор: Алёна Лищук
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