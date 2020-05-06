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вторник, 11 августа 2020 09:17

Есть бургеры й бурито - в американском фургоне Airstream открыли заведение американской и мексиканской кухни
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В Киеве появилось новое место для поклонников американской и мексиканской кухни PARTY PLACE. Заведение находится на Кольцевой дороге, 22 - по дороге от Одесской площади до Академгородка.

В PARTY PLACE можно заказать бургеры, буррито, кесадилью, салаты из сезонных овощей и лимонады из свежих фруктов. На новой локации вас встретит настоящий 8-ми метровый американский фургон "Airstream", переоборудованный в самую современную кухню-бар с профессиональными барменами и поварами.

Все блюда готовятся максимально быстро и состоят исключительно из полезных ингредиентов. Некоторые заготовки, такие как свежий фарш для котлет, поддают "шоковой заморозке", что бы сохранить сочность и вкус. Никаких магазинных полуфабрикатов и прошлогодних консерваций!

Очень хочется рассказать про размеры бургеров и цены, которые кстати, ниже средней цены по Киеву, но лучше один раз самому всё увидеть и попробовать, чем сто раз прочитать и услышать.

"Мы - кухня с ножа! Так утверждают ребята из команды PARTY PLACE.

Мы не просто новое кафе, мы - настоящая территория отдыха и лаунж-островок с вкусной, полезной едой, среди бесконечного движения курсирующих автомобилей!"

Здесь действительно очень уютно. Уникальное дизайнерское решение и размещение посетителей в нескольких зонах отдыха, такого вы точно не видели. Никого не оставит равнодушной двухуровневая терраса с эксклюзивными маркизами, выполнена по специальному индивидуальному проекту.

Мягкие пуфы и шезлонги, приятная музыка и зона Wi-Fi - максимум для комфортного времяпровождения.

Локация PARTY PLACE находится на территории самого большого автосервиса Nanoprotec (Киев, ул. Кольцевая дорога, 22). Если вы являетесь владельцем автомобиля или мотоцикла, и пока проводятся ремонтные / плановые технические работы, можно комфортно отдохнуть с освежающим лимонадом, продегустировать что-нибудь из меню кухни или просто поработать на летней террасе.

Ставьте точку локации на вашем GPS навигаторе и заруливайте!

Вам обязательно понравится!

Время работы: понедельник - суббота с 11:00 и до последнего клиента

Контакты:+38095 420 00 50, +38096 000 03 15, instagram, facebook

PARTY PLACE
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Дата
11
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