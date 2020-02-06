Эмблему Rolls-Royce срисовали с любовницы лорда

Автор: kulturologia.ru Элеонор Торнтон и срисована с нее эмблема Rolls-Royce

6 февраля 1911 утвердили эмблему Rolls-Royce.

Знак имеет вид статуэтки. Она изображает древнегреческую богиню победы Нику. Впервые этим символом свой Rolls-Royce украсил лорд Монтегю. Саму эмблему он заказал в скульптора Чарльза Сайкса. Роль модели сыграла любовница лорда Элеонор Торнтон.

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Из-за дружбы Монтегю с учредителями компании Rolls-Royce он согласился, когда коммерческий директор фирмы Клод Джонсон попросил использовать образ для украшения всей серийной продукции.

Эмблема получила название Spirit of Ecstasy - Дух Восторга. С 1923 года ее устанавливают на все автомобили Rolls-Royce.

Каждый автомобиль Rolls-Royce проходит на испытательном полигоне 3 тыс. км. После машину разбирают, проверяют каждый узел, затем красят, покрывая 12 слоями краски. В конце собирают по конкретной спецификации заказчика.