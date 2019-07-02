Электромобили обязали шуметь

Электромобили обязали оснащать генераторами шума мотора Фото: Авто 24

Ради безопасности пешеходов Евросоюз обязал новые электромобили оснащать генераторами шума мотора.

Во время езды задним ходом и со скоростью менее 19 км/ч система будет включаться автоматически. Это позволит пешеходам, которые находятся вблизи услышать, что рядом проезжает электромобиль.

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На высокой скорости звук выключается, так как обычно быстро автомобили движутся шоссе или дорогами, которые оборудованы светофорами и соответствующими пешеходными переходами.

Новые правила вступили в силу 1 июля. С 2021-го установка системы Avas станет обязательным для всех электромобилей в ЕС.

Лишь в пяти странах ЕС количество электромобилей и гибридов больше, чем 1% от общего количества автомобилей.