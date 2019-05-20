Электромобиль Peugeot e-208 выпустят в этом году

Peugeot e-208 Фото: Itc

Французская компания Peugeot планирует запустить в продажи электромобиль e-208 до конца весны 2019-го.

У новинки увеличат гарантию на батареи. Так, электромобиль должен сохранять 70% начальной емкости батареи через 8 лет эксплуатации или 160 тыс. км пробега. Таким образом, они стремятся убрать часть рынка таких моделей, как Nissan Leaf и Renault Zoe, сообщает AutoNews.

Кроме этого, Peugeot начал активно рекламировать предложение приобрести электромобили в лизинг на около 48 тыс. км. Каждый месяц эксплуатации пользователям обойдется в 299 евро. Отдельным будет первоначальный взнос в размере 2,4 тыс. евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Tesla опередил всех: появился рейтинг самых динамичных электромобилей 2019-го

В компании сообщают, если учитывать стоимость топлива, то условия выгодно отличаются от бензиновых и дизельных версий. А это 269 и 289 евро в месяц соответственно.

По подсчетам компании, благодаря новому электромобилю объем производства должен увеличиться на 60 тыс. машин до 2020-го. Планируется, что 15% всех продаж будет приходиться на Peugeot e-208.

Концерн Peugeot-Citroen выпустит электрические модели Peugeot Boxer и Citroen Jumper. Автомобили выпустят в рамках стратегии по электрификации бренда.