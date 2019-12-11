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среда, 11 декабря 2019 10:35

Электрокары Tesla стали лучшими изобретениями десятилетия - издание The Verge

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Электрокары Tesla стали лучшими изобретениями десятилетия - издание The Verge
Model S заставила электромобили "выглядеть круто" Фото: tesla.com

Электромобили Tesla попали в перечень 100 устройств, сформировали привычный уклад жизни за последние десять лет. Рейтинг определило издание The Verge.

Благодаря усилиям компании, имя Илона Маска стало общим, пишет Обозреватель.

Электрокар Tesla Model S 2012 года, занял 5 место в рейтинге. Другой электромобиль компании, Model S 2017 занял 29 место.

"Седан Model S, конечно, не был первым электромобилем, но он стал первым, кто по-настоящему заслужил внимание. Электрический седан помог превратить Tesla с нишевого автопроизводителя с одним автомобилем в линейке в глобальное явление, которое оставило неизгладимый след в автопромышленности и поп-культуры в целом", - отмечает автомобильный эксперт Эндрю Хокинс.

Model S заставила электромобили "выглядеть круто". "Авто стало той самой" молнией в бутылке ", которую все еще надеются поймать конкуренты Tesla", - подчеркивает Хокинс.

Впоследствии минималистичная и более доступна Model 3 смогла превзойти успех Model S и занять место лидера в категории "самый важный автомобиль. Однако Model 3 не смогла бы появиться на свет без успеха Model S. Если со временем успех" тройки "приведет нас к будущему доступных авто с нулевым уровнем выбросов, то это произойдет потому, что Model S сделала это возможным ", - говорит Хокинс.

Авторы называют Model 3 "Святым Граалем" для массового рынка электромобилей, который смог противостоять самым популярным седанам среднего класса. Несмотря на то, что впервые автомобиль был анонсирован в 2016 году, массовые поставки электрокара начались только на начало 2019 года, которые Маск назвал "производственным адом".

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На 12 месте оказался телевизионный пульт с кнопкой "Netflix", на 24 расположились попсокет - аксессуар, который прикрепляют на заднюю часть корпуса гаджета, чтобы устройство было удобнее держать в руке, на 26-м месте - поврежден кабель Lightning для техники Apple и т.д.

Автопроизводитель Ford запатентовал наибольшее количество изобретений среди всех автопроизводителей в 2016 году. Компания подала более 8 тыс. заявок на получение патентов в этом году, что является лучшим показателем за всю ее 113-летнюю историю. Такое количество патентов на 25% больше, чем годом ранее. В Соединенных Штатах компания получила 1422 патента. Во всем мире Ford удалось получить 3200 патентов.

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11
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