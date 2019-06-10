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понедельник, 10 июня 2019 19:04

Электрокары будут шуметь при медленной езде

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Электрокары будут шуметь при медленной езде
С 1 июля компании должны будут оснащать свои электромобили "Акустической системой оповещения" Фото: ubr.ua

В Евросоюзе производители будут оснащать электромобили системами, что шумят на низких скоростях.

С 1 июля компании должны будут оснащать свои электромобили "Акустической системой оповещения". Это станет обязательным условием для автопроизводителей, пишет Эспрессо.

Такая система будет имитировать звуки обычного автомобиля - в частности, двигателя - на скорости 20 км/ч и ниже. Громкость шума должна быть не менее 56 децибел.

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Евросоюз вводит такое обязательство, чтобы обезопасить пешеходов. Электромобили ездят практически бесшумно на низких скоростях - это может стать угрозой для людей, особенно для тех, у кого есть нарушения зрения.

В Великобритании появилась первая скоростная зарядная станция Ionity. Она позволяет зарядить электрокар за 20 минут.

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Дата
10
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