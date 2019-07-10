Электрокар побил рекорд Формулы-1, державшийся 20 лет

Электрический гиперкар Volkswagen ID. R побил рекорд Формулы-1, который продержался 20 лет.
Электрокар Volkswagen, под управлением пилота Ромена Дюма, во время гонки поднялся на холм в Гудвуде, Великобритания, с уникальной скоростью. Транспортное средство преодолел расстояние 1,86 км за 39,90 секунды. Это на 1,7 секунды быстрее, чем предыдущее достижение.
Предыдущий рекорд продержался 20 лет и был установлен в 1999 году немецким гонщиком Ником Хайдфельдом. Водитель установил достижение на 780-сильном гоночном автомобиле Формулы-1 McLaren-Mercedes MP4 / 13. Тогда авто преодолело трек за 41,6 секунды.
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Volkswagen ID. R представили на специальном мероприятии во Франции в 2018 году. Новинка получила два электромотора, которые в целом выдают 680 л.с. Масса машины - 1100 кг. Транспортное средство может разгоняться от нуля до сотни за 2,25 секунды.
Немецкий электромобиль уже имеет абсолютный рекорд по восхождению на Пайкс пик, 7 минут и 57,148 секунды. Также установил рекорд "Северной петли" Нюрбургринга среди электромобилей, 6 минут и 5,336 секунды. Гиперкар превзошел предыдущий результат Нюрбургринга на 40 секунд. Об этом сообщили на tsn.ua.
Электрический гиперкар Volkswagen ID.R установил новый мировой рекорд, проехав быстрее всех электрокаров дистанцию на Нюрбургринге.
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