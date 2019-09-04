Электрический Volkswagen ID.R установил рекорд на трассе "Небесные ворота"

 
Ексклюзивы
1/5
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 369
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 6417
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1161
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1764
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6111
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6102
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1746
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 513
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1602
Фото
Все фото
5
5
3
4
4
Появилось видео нового Nissan Juke
Появилось видео нового Nissan Juke
Bugatti Chiron установил новый рекорд скорости
Bugatti Chiron установил новый рекорд скорости
КрАЗ выпустил новый грузовик с оптимизированными характеристиками
КрАЗ выпустил новый грузовик с оптимизированными характеристиками
Mercedes представит электрический микроавтобус на базе EQV
Mercedes представит электрический микроавтобус на базе EQV
Mercedes обнародовал новый кроссовер GLE Coupe 2020
Mercedes обнародовал новый кроссовер GLE Coupe 2020
Видео
Все видео
Mercedes обнародовал новый кроссовер AMG GLB 35
Mercedes обнародовал новый кроссовер AMG GLB 35
Показали сооружение первой украинской бетонной автодороги
Показали сооружение первой украинской бетонной автодороги
Дом, машина и лодка на одних колесах - показали незвичнайне авто
Дом, машина и лодка на одних колесах - показали незвичнайне авто
Водитель нашел интересный способ протирать окна во время ливня
Водитель нашел интересный способ протирать окна во время ливня
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28692
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6651
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2574
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
1 Просмотров: 990
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
среда, 04 сентября 2019 14:29

Электрический Volkswagen ID.R установил рекорд на трассе "Небесные ворота"

  Комментировать
Электрический Volkswagen ID.R установил рекорд на трассе &quot;Небесные ворота&quot;
Электрический гиперкар Volkswagen ID.R установил рекорд на трассе "Небесные ворота". Фото: electrek.co

Электрический гиперкар Volkswagen ID.R, под управлением гонщика Ромена Дюма, установил рекорд на трассе "Небесные ворота" вокруг горы Тяньмэнь в Китае.

Гоночная трасса построена на склонах крутой горы. Она имеет протяженность 10,9 километра. На этом отрезке сделали 99 крутых поворота. Гонщик проехал дистанцию ​​за 7:38:585.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые создали "невидимые" солнечные панели для авто

"Дорога невероятно узкая и извилистая, но поездка на машине была невероятно увлекательной. Огромный крутящий момент ID.R был большим преимуществом на коротких прямых участках, а аэродинамика обеспечивала дополнительное сцепление на быстрых участках", - сказал гонщик.

Электрокар Volkswagen ID.R оснащен двумя двигателями мощностью 680 л. с. Машина разгоняется до сотни за 2,25 секунды. Гиперкар имеет аккумулятор с потенциалом 43 кВт*час.

Это первый электрический суперкар, который проехал этот сложный трек. Об этом сообщили на tsn.ua.

Электрокар побил рекорд Формулы-1, державшийся 20 лет

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Электрический Volkswagen ID.R установил рекорд на трассе "Небесные ворота"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным

"Происходят массовые политические аресты" - Дзюба

Над Радой изменили государственный символ

От казни случайно уцелело лишь 15 человек

Самое читаемое
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
16
 Просмотров: 77692
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
15
 Просмотров: 35685
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото "жилья"
7
 Просмотров: 29728
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
30
 Просмотров: 26757
&quot;Такова жизнь&quot; - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии
"Такова жизнь" - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии Просмотров: 20700
Авто
Ученые создали "невидимые" солнечные панели для авто
Ученые создали "невидимые" солнечные панели для авто Просмотров: 918
"Испугался, что могу взлететь" - Лукашенко рассказал о подарке от Илона Маска
"Испугался, что могу взлететь" - Лукашенко рассказал о подарке от Илона Маска Просмотров: 2655
Harley-Davidson выпустил электробайк за $ 650
Harley-Davidson выпустил электробайк за $ 650 Просмотров: 504
Продажи электромобилей впервые упали
Продажи электромобилей впервые упали Просмотров: 1296
Появилось видео нового Nissan Juke
Появилось видео нового Nissan Juke
5
 Просмотров: 2052
Больше всего комментируют
9
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
5
Ломаченко признался, что имеет друзей в России
4
Украинский министр готов стать донором органов
2
Обмен пленных перенесли
2
Останки Романа Романенко не могли эвакуировать три дня
Голосов: 13077
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua