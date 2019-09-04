Электрический Volkswagen ID.R установил рекорд на трассе "Небесные ворота"

Электрический гиперкар Volkswagen ID.R установил рекорд на трассе "Небесные ворота". Фото: electrek.co

Электрический гиперкар Volkswagen ID.R, под управлением гонщика Ромена Дюма, установил рекорд на трассе "Небесные ворота" вокруг горы Тяньмэнь в Китае.

Гоночная трасса построена на склонах крутой горы. Она имеет протяженность 10,9 километра. На этом отрезке сделали 99 крутых поворота. Гонщик проехал дистанцию ​​за 7:38:585.

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"Дорога невероятно узкая и извилистая, но поездка на машине была невероятно увлекательной. Огромный крутящий момент ID.R был большим преимуществом на коротких прямых участках, а аэродинамика обеспечивала дополнительное сцепление на быстрых участках", - сказал гонщик.

Электрокар Volkswagen ID.R оснащен двумя двигателями мощностью 680 л. с. Машина разгоняется до сотни за 2,25 секунды. Гиперкар имеет аккумулятор с потенциалом 43 кВт*час.

Это первый электрический суперкар, который проехал этот сложный трек. Об этом сообщили на tsn.ua.

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