Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше фото: autonews.net

В Украине в течение 2020 года произошли более 168 тыс. 107 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 3 тыс. 541 человек и 31 тыс. 974 человека травмировались.

Главными причинами ДТП с погибшими или пострадавшими в прошлом году были: превышение безопасной и установленной скорости движения; нарушение правил маневрирования; нарушение правил проезда перекрестков; нарушение правил проезда пешеходных переходов несоблюдение дистанции.

"В Украине на протяжении многих лет проблему с аварийностью пытаются решить повышением штрафов. Никогда еще повышение штрафов не решало эту проблему", - говорит Gazeta.ua эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

Эксперт рассказывает, что на самом деле существуют 3 важные составляющие, без решения которых не изменится ситуация с аварийностью.

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"1-я составляющая - повышение штрафов. 2-я позиция - это законодательство. В Украине оно морально и физически устарело. Все постсоветские страны уже изменили свое законодательство в области дорожного движения. Украина - единственная страна, которая еще работает по старому законодательству. У нас действуют правила дорожного движения, которому 50 лет. Наше законодательство непонятное, путаное, в нем есть ряд противоречий. Поэтому его надо менять.

3-я составляющая - самая главная. В Украине нет единого органа, который бы регулировал безопасность дорожного движения. В законе о дорожном движении указали, что Нацполиция регулирует безопасность дорожного движения, но это не совсем так. Наша патрульная полиция занимается не только вопросами дорожного движения, а регулирует любые вопросы. Дорожное движение - это одна из составляющих. В свое время в Украине работала Госавтоинспекция. Она действительно отвечала за безопасность дорожного движения. Сейчас у нас такого органа нет ", - добавляет эксперт.

В Украине в водительских удостоверениях появятся новые отметки. Они будут указывать на обязанность водителя пользоваться очками, контактными линзами, повязкой на глазу, слуховым аппаратом или протезом конечности. Кроме этого, в удостоверениях будут указывать необходимые конструктивные особенности для транспортного средства и ограничения для водителя.