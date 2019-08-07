Эксперт объяснил, почему новые украинские дороги быстро портятся

Эксперт объяснил, почему трасса "Кропивницкий-Николаев" считается наихудшей в Украине Фото: dostyp.com.ua

С 5 августа дорожники начали реконструкцию трассы "Кропивницкий-Николаев". В этом году из госбюджета на ремонт дороги государственного значения Н-14 выделен миллиард гривен. По 500 млн грн Кировоградской и Николаевской областям.

"Есть несколько причин плохой дороги на этом участке. Во-первых, государство не может гарантировать безопасность дорог из-за перегруженности фур. Именно они больше всего "убивают" покрытие. Однако за этим не следят и не ведется соответствующий контроль, - объясняет председатель общественной организации "Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры" Владимир Наумов. - Во-вторых, нет надлежащего ухода за дорогами. Наименьшую трещину необходимо сразу же обрабатывать, чтобы избежать дальнейшего разрастания. Однако на это из бюджета выделяют недостаточно средств".

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На участке запрещено ездить грузовикам и машинам весом более 10 тонн. Всем остальным автомобилям рекомендуют объезжать перекрытую территорию дороги. Водители считают трассу худшей в Украине.

"Перед тем, как заниматься строительством или ремонтом любых дорог, самое главное определить, кто будет обслуживать эту дорогу и кто будет заниматься безопасностью проезда на таком участке. Пока этот вопрос четко не выяснят, всегда новая или отремонтированная дорога будет превращаться просто в направление. Таким образом, вместо 10-летней эксплуатации, покрытие хватает всего на два года", - добавляет эксперт.

По меньшей мере пять участков дороги "Кропивницкий-Николаев" затопило 5 августа этого года. Связано это с дождями, которые прошли на входных в Николаевской области. Для того, чтобы проехать через некоторые участки, водители и пассажиры были вынуждены сперва переходить их в брод, чтобы проверить наличие камней и ям перед автомобилем. В отдельных местах глубина ям на дороге достигала метра.