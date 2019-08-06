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среда, 07 августа 2019 07:25

Как проходит строительство важного украинского моста

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Как проходит строительство важного украинского моста
Ремонт шоссе Винница - Умань Фото: "Укравтодор"

В Черкасской области в Христиновском районе проводят капитальный ремонт путепровода на шоссе Винница - Умань.

Реконструкция путепровода предусматривает расширение проезжей части, обустройство новых опор путепровода, пролетных строений, замену балок и обустройство водоотвода, сообщает "Укравтодор" в Facebook.

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Также планируется обустроить тротуар, устроить новое барьерное и перильное ограждения, нанести дорожную разметку, перенести линии электропередач и устроить искусственное освещение моста.

Работы по реконструкции путепровода завершат к концу 2019 года.

Часть дороги государственного значения М-12 в пределах Черкасской области является частью транснационального транспортного коридора "GO Highway".

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