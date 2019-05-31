Двигатель V8 и 612 лошадок: McLaren представила новый гиперкар

Новый гиперкар сможет разгоняться до сотни за три секунды. Фото: motor1.com

Британский производитель спортивных автомобилей McLaren представил новую модель с маркировкой GT.

Новый гиперкар сможет разгоняться до сотни за три секунды. Максимальная скорость - около 330 км / ч. Спорткар оснастили V-образным 8-цилиндровым силовым агрегатом мощностью 612 л. С.

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Двигатель гиперкара разработчики разместили сзади сидений. Такое решение должно позволить машине легче входить в повороты на большой скорости. Корпус авто выполнен из углепластикового волокна. Это позволило дизайнерам уменьшить размеры арок и увеличить размеры окон. McLaren GT получил панорамную крышу, которая закривается специальной выдвижной панелью.

Новую McLaren GT будут продавать по $ 210 тысяч.

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