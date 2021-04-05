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понедельник, 05 апреля 2021 17:11

Дом на колесах - Xiaomi показала свой первый автомобиль

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Китайская компания Xiaomi показала свой первый автомобиль. Генеральный директор Xiaomi Group Лэй Цзюнь во время презентации показал, как будет выглядеть модель.

Стало известно, что автомобилем станет дом на колесах, информирует пресс-служба компании производителя.

Автор: Xiaomi
  Дом на колесах - Xiaomi показала свой первый автомобиль
Дом на колесах - Xiaomi показала свой первый автомобиль

Над созданием авто работали 3 месяца. Гендиректор компании не сообщил, какую модель взяли за основу. Судя по дизайну передней части, это был микроавтобус Maxus V90 от компании SAIC. Он оснащен двухлитровым дизельным двигателем, выдающим до 161 л. с.

Автор: Xiaomi
  Дом на колесах - Xiaomi показала свой первый автомобиль
Дом на колесах - Xiaomi показала свой первый автомобиль

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Жилой модуль автомобиля получил много электроники, в частности, многочисленные гаджеты "умного дома" Xiaomi. Среди них - кондиционер, очиститель воздуха, кофеварка, чайник, широкоформатный телевизор и ноутбук.

Презентацию дома на колесах можно увидеть на видео, начиная от 2:00:00.

Украинцы смогут платить за парковку в платежных терминалах или банковских автоматах. Эти способы добавляются к привычной оплате смартфоном. Соответствующий проект постановления приняли на заседании Кабмина.

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