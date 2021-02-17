До первой "сотни" менее чем за 4 с - Porsche представил новый спорткар

Фото: media.porsche.com

Немецкая компания Porsche представила 7-е поколение спорткара Porsche 911 GT3. Во время тестирования авто установили, что новинка способна преодолеть дистанцию ​​20,8 км почти за 6 мин. 59 с., что на 17 с. лучше показателя предшественника.

Автомобиль оснащен четырёхлитровым оппозитным двигателем мощностью 510 л. с. Максимальный крутящий момент атмосферного двигателя вырос с 460 до 470 Нм, информирует пресс-служба компании производителя.

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Кроме щестиступенчатой ​​"механики", для новинки предложили семиступенчатую роботизированную коробку передач PDK с 2 сцеплениями. Новинка может разогнаться до первой сотни за 3,4 с., а отметку 200 км/ч. стрелка спидометра преодолевает через 10,8 с. Привод традиционно осуществляется на задние колеса, а максимальная скорость достигает 320 км/ч.

По сравнению с предшественником, диаметр передних тормозных дисков был увеличен с 380 до 408 мм, при этом они стали на 17% легче. Также для снижения беспружинных масс автомобиль получил кованые колесные диски с центральным креплением. Кроме высокоскоростных дорожных шин, для покупателей впервые будут предложены шины для гоночного трека.

Инженеры компании Porsche добавили новинке особые облегченные стекла, выхлопную систему из "нержавейки" и литий-железо-фосфатный аккумулятор. Например, АКБ весит на 10 кг меньше, чем ее аналог на предшественнике.

Британская компания Jaguar Land Rover объявила, что в течение 5 лет станет полноценным брендом электромобилей. Компания сообщила, что за это время создаст 6 электрических моделей внедорожников Land Rover.