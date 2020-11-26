Для него основатель Ferrari перекрасил авто в другой цвет - какие машины имел Диеґо Марадона

Марадона. Он был не только легендарным футболистом, но и настоящим поклонником дорогих автомобилей.

Свою первую машину приобрел в 19 лет. Это было купе Porsche 924 с объемом двигателя 2 л и мощностью 125 л.с. Диего Марадона в это время играл за клуб "Архентинос Хуниорс" и в молодежной сборной U20. Тогда он выиграл кубок Мира в Японии, пишет ТопЖыр.

Автор: tsn.ua Он был настоящим поклонником дорогих автомобилей.

На Porsche Диего Марадона проездил недолго. Потому что через год перешел в другую футбольной команды "Барселона", был вынужден продать старую машину.

Затем выбрал самую дорогую, премиальную серию спорткаров - Ferrari Testarossa. Впрочем, нападающему сборной Аргентины фирменный красный цвет Ferrari не понравился. Он требовал черный спорткар. Основатель итальянской марки Энцо Феррари согласился изменить классический дизайн для Диего Марадоны. Для него разработали индивидуальный цвет кузова Glasurit Nero Met 901 / С. Таких моделей Testarossa было только 4 экземпляра - в Сильвестра Сталлоне, Майкла Джексона, Майкла Джордана.

Автор: tsn.ua Он был настоящим поклонником дорогих автомобилей.

В 1987 году президент "Наполи" Коррадо Ферлайно подарил футболисту новый спорткар Ferrari F40. Но то был недоволен выбором президента. Его огорчило, что у спорткара отсутствует обшивка дверей, не было радио и кондиционера. Диего Марадоне пытались объяснить, что это комплектация спортивной машины F40. Компания Ferrari снова пошла навстречу футболисту и создала аналогичный автомобиль, впрочем, добавила все оборудование, хотел нападающий сборной Аргентины.

Автор: tsn.ua Он был настоящим поклонником дорогих автомобилей.

По возвращении с Наполи в Аргентину футболист приобрел бюджетный купе Renault Fuego. Денег в этот период у Диего Марадоны не было. На родине его поймали с кокаином и пришлось платить залог, чтобы не попасть в тюрьму.

Автор: tsn.ua Он был настоящим поклонником дорогих автомобилей.

Самых необычных автомобиль футболиста - капотной тягач Scania 113H. Однажды он снимался в рекламном ролике для этого автомобиля. Тягач Scania 113H так запал в душу футболисту, что он не смог с ней расстаться.

Автор: tsn.ua Он был настоящим поклонником дорогих автомобилей.

После завершения карьеры Диего Марадона выбирал довольно скромные, бюджетные автомобили, как для футболиста. Это были Rolls-Royce Ghost и BMW i8. Впрочем, 2015 году Диего Марадона сделал исключение. Легенда мирового футбола купил полноприводный вездеход-амфибию Hunta Overcomer. Длина такого автомобиля составляет почти 5 м, высота более 3 м. Колесная база Hunta превышает 3 м, а высота клиренса - 66 см. Вездеход имеет бензиновых четырехцилиндровый двигатель объемом 1,7 л. Его мощность 81 л. С., А с турбодизелем 1, 9 л мощность превышала 95 л.с. Автомобиль оснащен раздаточной коробкой с понижающей передачей. Имеет мосты с самоблокирующимся дифференциалам, систему автоматического подкачки колес, откидной люк на крыше, гребной винт.

Автор: tsn.ua Он был настоящим поклонником дорогих автомобилей.

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Клубный стадион "Наполи" в Сан-Паоло получит имя Диего Марадоны.