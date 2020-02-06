Дальнобойность Model S увеличат до 640 км

Tesla Model S получит запас хода до 640 км Фото: Engadget

Компания Tesla запустит в продаже дальнобойную Model S с запасом хода 640 км.

Соответствующую новость сообщил основатель компаний Tesla Илон Маск во время конференции по поводу объявления финансовых результатов компании за 4-й квартал 2019 года, передает Engadget.

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"Мы быстро приближаемся к отметке 643 км для Model S", - сказал Маск.

Инженер добавил, что до появления 400-мильной Model S осталось ждать недолго. Планируется, что аналогичные аккумуляторы получит Model X. Обновленные электрокары должны появится в этом году.

Акции Tesla за день выросли в цене на 20%.