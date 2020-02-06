Дальнобойность Model S увеличат до 640 км

 
Ексклюзивы
1/5
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 252
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 927
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 5085
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Просмотров: 684
Вакарчук ушел в тень Порошенко
Вакарчук ушел в тень Порошенко
1 Просмотров: 4185
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 1296
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 1368
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 855
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 6327
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1197
Фото
Все фото
14
4
3
10
4
Новый Nissan Leaf стал быстрее Tesla
Новый Nissan Leaf стал быстрее Tesla
Показали беспилотный шаттл General Motors
Показали беспилотный шаттл General Motors
&quot;Таврию&quot; превратили в гоночный автомобиль
"Таврию" превратили в гоночный автомобиль
В украинском городе борются с зарядками для электромобилей
В украинском городе борются с зарядками для электромобилей
Показали самый экологичный автомобиль в мире
Показали самый экологичный автомобиль в мире
Видео
Все видео
Кличко показал быстрый способ передвижения по Киеву
Кличко показал быстрый способ передвижения по Киеву
В Tesla готовятся к строительству нового завода
В Tesla готовятся к строительству нового завода
Nissan представил электрический концепт Ariya
Nissan представил электрический концепт Ariya
Tesla сможет общаться с людьми
Tesla сможет общаться с людьми
Машины киевлян будет эвакуировать новая техника
Машины киевлян будет эвакуировать новая техника
Интервью
1/5
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 972
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 828
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 477
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3312
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
1 Просмотров: 801
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 2133
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
четверг, 06 февраля 2020 13:54

Дальнобойность Model S увеличат до 640 км

  Комментировать
Дальнобойность Model S увеличат до 640 км
Tesla Model S получит запас хода до 640 км Фото: Engadget

Компания Tesla запустит в продаже дальнобойную Model S с запасом хода 640 км.

Соответствующую новость сообщил основатель компаний Tesla Илон Маск во время конференции по поводу объявления финансовых результатов компании за 4-й квартал 2019 года, передает Engadget.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, как будет выглядеть бронеавтомобиль Камрат на шасси КрАЗ

"Мы быстро приближаемся к отметке 643 км для Model S", - сказал Маск.

Инженер добавил, что до появления 400-мильной Model S осталось ждать недолго. Планируется, что аналогичные аккумуляторы получит Model X. Обновленные электрокары должны появится в этом году.

Акции Tesla за день выросли в цене на 20%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дальнобойность Model S увеличат до 640 км». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
февраля

Договорились об ограничении флота

Во время боя Мухаммед Али спрашивал соперника: "Как меня зовут?"

Как приманить "чаевые": назвали секреты барменов

Полярники переименовали подаренную станцию

Смертник взорвал бомбу в московском метро

Самое читаемое
&quot;У себя дома будете проситт&quot; - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском 11 Просмотров: 34227
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
15
 Просмотров: 29575
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 15337
Медсестра убила себя смертельной инъекцией
Медсестра убила себя смертельной инъекцией 1 Просмотров: 8298
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности Просмотров: 7929
Авто
Показали, как будет выглядеть бронеавтомобиль Камрат на шасси КрАЗ
Показали, как будет выглядеть бронеавтомобиль Камрат на шасси КрАЗ Просмотров: 2412
В Киеве появятся экологические автобусы
В Киеве появятся экологические автобусы Просмотров: 450
Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках
Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках 3 Просмотров: 2241
Mercedes выпустит более 30 новых моделей за два года
Mercedes выпустит более 30 новых моделей за два года Просмотров: 279
Акции Tesla стремительно выросли за сутки
Акции Tesla стремительно выросли за сутки Просмотров: 342
Больше всего комментируют
11
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
6
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
3
Госсекретарь США Помпео заявил, что Украина не сможет вернуть Крым - СМИ
3
Нардепу Федыне вручат подозрение
3
Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках
Голосов: 13860
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua