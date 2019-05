Что-то невероятное: Tesla удалось проехать полностью затопленной улице

В Техасе очевидцы сняли, как Tesla Model S проехалась залитой водой улицей из-за наводнения.

С видео заметно, что все остальные автомобили стоят на обочинах. Между тем водитель Model S плавно заезжает на электромобили в залитую часть улицы и так же спокойно преодолевает ее.

В то время вода достигала эмблемы Tesla, которая находится спереди машины. На видео также пронесся пикап с гораздо более высоким клиренсом.

If this isn't a commercial for Tesla then I don't know what is. pic.twitter.com/Fid0A9L2lr