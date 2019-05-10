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воскресенье, 12 мая 2019 07:25

Что-то невероятное: Tesla удалось проехать полностью затопленной улице

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Что-то невероятное: Tesla удалось проехать полностью затопленной улице
Tesla удалось проехать полностью затопленной улицей Фото:Твоя МАШИНА

В Техасе очевидцы сняли, как Tesla Model S проехалась залитой водой улицей из-за наводнения.

С видео заметно, что все остальные автомобили стоят на обочинах. Между тем водитель Model S плавно заезжает на электромобили в залитую часть улицы и так же спокойно преодолевает ее.

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В то время вода достигала эмблемы Tesla, которая находится спереди машины. На видео также пронесся пикап с гораздо более высоким клиренсом.

Такой маневр ему удалось выполнить благодаря отсутствию радиаторной решетки. Кроме этого, помогли герметично запечатанные блоки поводу и батареи.

Несмотря на это, владельцам электромобилей Tesla не рекомендуют ездить подтопленными улицам. Несмотря на герметичность, вода может проникнуть в самые неожиданные места. Ранее с таким сообщением в похожем случае к водителям обращался Маск.

Электромобиль Tesla Model S на автопилоте добрался до своего хозяина и разминулся с препятствиями. Так он выехал из своего паркоместа, разминулся с внедорожником Nissan, остановился перед выездом на перекрестную дорогу, повернул и плавно подъехал к владельцу.

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