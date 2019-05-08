Комфорт и безопасность поездок во время дождя: 10 советов от автоэксперта

Хорошая резина - безопасность движения, - рассказал эксперт. Фото: autoevolution.com

При влажной погоде контролировать авто становится труднее. Аварийная угроза - повышена. Поэтому Gazeta.ua узнала от автоэксперта, каких правил следует придерживаться, чтобы сделать путешествие в дождь безопасным и комфортным.

1. Придерживайтесь безопасной скорости, прежде всего на поворотах. Используйте более низкую передачу, чем обычно;

2. "Обувайте" свой автомобиль в качественные шины, идеально - высшего сорта. Лучше сэкономить на отпуске, чем на шинах. Хорошее колесо выдавливает в разы больше воды, чем бюджетное. Качественная резина может выжимать из-под себя около 4 т воды в минуту. Посредственная - всего 1 т;

3. Не стоит ехать на нейтральной передаче или выжатом сцеплении. Двигатель - надежный помощник процесса торможения. Чем выше обороты двигателя - тем короче тормозной путь. Уменьшается шанс срабатывания АБС, а это - свидетельство возросшего тормозного пути;

4. Поддерживайте чистоту и сухость фар и зеркал. На грязной фаре рефлектор не работает, а пучок света минимум на 20% хуже. Также возите в авто жидкость для омывателя стекла. Она лучше справляется с грязью, чем обычная вода;

5. Лучше ехать с включенным ближним светом фар. Не на габаритах, ведь их и видно хуже. Да и предназначены они для обозначения авто в темное время при парковке;

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6. Тормозить начинайте заранее. Ведь разница тормозного пути между сухим и мокрым покрытием - около 30%. На педаль жмите плавно;

7. Лужи старайтесь объехать. Если это невозможно - двигайтесь максимально медленно. Ведь в луже может быть яма, люк или иной опасный для авто объект;

8. Не стоит ехать быстро по воде. Есть риски попадания воды в двигатель и гидроудара;

9. Если автомобиль во время или после проезда лужи заглох, - возможно, вы намочили катушку зажигания. Нужно дать ей высохнуть;

10. Помните правило "3-х Д": дай дорогу дураку.

С начала года в Украине произошло более 47 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 822 человека.