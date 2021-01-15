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пятница, 15 января 2021 21:58

Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
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Что взять в дорогу
Фото: Дмитро Скаженик
тракон для колес
Фонарь
Трос
Варежки

На выходных в центральных регионах Украины обещают морозы до 20 градусов. При этом большинство дорог заснеженные и скользкие.

"В таких условиях автомобилистам нужно, прежде всего, взвесить - действительно ли необходимо куда-то ехать. Если иначе никак, стоит подготовиться к различным ситуациям, которые могут возникнуть", - говорит Gazeta.ua водитель-профессионал Анатолий Пугач. Он рассказывает, что брать в дорогу во время морозов и снегопадов.

Автор: specnaz.ua
  Варежки
Варежки

Фонарь, жилетка, варежки

Такой набор понадобится в случае остановки для замены колеса в темное время суток.

"Фонарь лучше брать светодиодный налобный. Альтернативой могут быть фонари на магните. Такие можно прилепить к любой части кузова, - рассказывает специалист. - Жилет желательно брать не зеленый, а оранжевого цвета. Выбирайте тех производителей, где широкие светоотражающие полосы. В случае замены колеса в сумерках или ночью водителя должно быть хорошо видно издалека".

Перчатки нужны для того, чтобы не замерзли руки во время замены колеса или иной происшествия.

"Это должны быть грубые кожаные строительные рукавицы. Желательно брать на размер больше, чтобы можно было натянуть на обычные, - объясняет он. - Иногда кажется, что это мелочь. Но это не так. Руки в холод без перчаток легко отморозить "

Автор: Володимир Мукан
  тракон для колес
тракон для колес

Антипробуксовочные средства, трос и лопата

Это могут быть коврики из твердой резины или пластиковые траконы. Такие приспособы продают в магазинах по 150-200 грн. Их подставляют под колеса, какие забуксовали. Между материалами и резиной шин возникает сцепление и авто выезжает.

Автор: Дмитро Скаженик
  Что взять в дорогу
Что взять в дорогу

"Желательно покупать в магазине те модели траконов, которые можно соединять между собой. Желательно брать пару таких - под то и другое колесо, - говорит специалист. - Альтернативой могут быть обычные доски. Или небольшой мешок с песком. Его подсыпают под колеса забуксовали. Лопата должна быть штыковой из твердого материала. Лучше покупать модели, какие не разбираются. Они дешевле и надежнее ".

Автор: rozetka.com.ua
  Провода
Провода

Теплая одежда, повербанк, провода для "подкуривания"

Провода для "подкуривания" актуальные для подержанных машин со слабым аккумулятором. Или для тех, где "батарейке" более двух лет.

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"Могут быть разные ситуации. Например, водитель часто заводил и глушил авто при буксировке. Или перевернулся и то закоротило клеммы аккумулятора, - рассказывает мужчина. - Теплая одежда будет не лишней, если машину занесет в кювет и нужно будет с пассажирами определенное время ждать помощи. Для этого надо и дополнительные аккумуляторы для телефона".

Автор: Владимир Мукан
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