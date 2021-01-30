В Украине установили новые дорожные знаки. На столичных дорогах появились знаки "Изменение покрытие". Их можно увидеть уже на улицах Богомольца, Шелковичной, Большой Васильковской и на Подольском спуске. Водитель должен снизить скорость, как только увидел такой знак.

Автор: Укравтодор Знак "Изменение покрытия"

Еще в 2014 году появился знак "Место концентрации ДТП", но устанавливать его начали недавно. Он пришел на замену знака 1.39 "Аварийно опасный участок". Увидев этот знак, водитель должен снизить скорость и не делать опасные маневры. Участками концентрации ДТП являются участки с аварийностью 4 ДТП с пострадавшими или 12 ДТП с пострадавшими и материальным ущербом.

Автор: Укравтодор Знак "Место концентрации ДТП"

Осенью 2020-го во Львовской области разработали и установили знаки "Опережайте безопасно". Сейчас их можно встретить на дорогах Сходница - Песочная, Пустомыты - Меденичи во Львовской и маршруте от КПП "Станица Луганская" в Северодонецк Луганской области. Водитель, увидев этот знак, должен выбрать безопасную дистанцию ​​(не менее 1,5 м) при обгоне велосипедистов.

Автор: Укравтодор Знак "Опережайте безопасно"

Изменили табличку дорожного знака, которая уточняет тип транспортного знака "С опасным грузом" (7.5.8). Ранее изображали сторону грузовика с оранжевым прямоугольником внутри, теперь - сзади с оранжевым прямоугольником на борту, как сообщает "24 канал".

Автор: Укравтодор Обновленная табличка дорожного знака, которая уточняет тип транспортного знака "С опасным грузом"

В прошлом году появились знаки "Зеленая волна". Они показывают рекомендуемую скорость для проезда на все зеленые светофоры. Эти знаки устанавливают вместе со знаками 5.30 "Рекомендуемая скорость" на магистральных улицах, на которых светофоры работают в режиме координированного управления.

Автор: Укравтодор Знак "Зеленая волна"

Также некоторые дорожные знаки обновили: изменили шрифт, регистр, цвет и надписи. В Укравтодоре утверждают, что Road UA - современный европейский шрифт. Он основан на образцах британского и немецкого экземпляров. Регистр стал переменным: первая буква заглавная, остальные строчные. Когда первый слово в помидомленни или собственной название начинается с большой буквы, то расстояние считывания увеличивается на 10%. Также начали использовать более котрастни сочетание цветов с надписью белыми буквами.

Автор: Укравтодор Обновленный знак

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На дорожных знаках 5.58.2, 5.59, обозначающих реки и озера, будет изображен волну. На фоне голубого цвета размещается текст по центру. Знаки 5.61.1 - 5.61.3 будут иметь зеленый фон, если обозначают европейскую сеть дорог, а красное - если международную.

На столичных улицах дорожные знаки "Остановка запрещена" дополнили табличками "Работает эвакуатор". Увидеть их уже можно на ул. Крещатик, Большой Васильковской, Михаила Грушевского, Михайловской, возле Европейской площади.