Дорожные знаки 3.34 дополнили новыми указателями

На столичных улицах дорожные знаки "Остановка запрещена" дополнили табличками "Работает эвакуатор". Увидеть их уже можно на ул. Крещатик, Большой Васильковской, Михаила Грушевского, Михайловской, возле Европейской площади.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Автор: "Укринформ" На улицах Киева появились новые дорожные знаки

"Всего к дорожным знакам 3.34 "Остановка запрещена" будет добавлено около 300 табличек, которые будут напоминать водителям, что в зоне действия знаков осуществляется эвакуация припаркованных транспортных средств", - говорится в сообщении.

Получить штраф и/или оказаться на штрафплощадке можно за парковку на:

- газонах;

- тротуаре;

- перекрестках;

- проезжей части во 2-м ряду;

- железнодорожных переездах;

- трамвайных путях;

- мостах и путепроводах;

- пешеходном переходе и ближе 10 м к нему;

- полосах общественного транспорта;

- велодорожках и велополосах;

- выезде с прилегающих территорий;

- безосновательно на местах для лиц с инвалидностью;

- если припаркованная машина значительно мешает движению других автомобилей или пешеходов.

Автор: "Укринформ" 44 такие таблички уже установили на киевских улицах

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Ранее на столичных дорогах впервые в Украине установили новые дорожные знаки 1.40 "Изменение покрытие".