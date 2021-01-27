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среда, 27 января 2021 10:56

Дорожные знаки 3.34 дополнили новыми указателями

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На столичных улицах дорожные знаки "Остановка запрещена" дополнили табличками "Работает эвакуатор". Увидеть их уже можно на ул. Крещатик, Большой Васильковской, Михаила Грушевского, Михайловской, возле Европейской площади.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Автор: "Укринформ"
  На улицах Киева появились новые дорожные знаки
На улицах Киева появились новые дорожные знаки

"Всего к дорожным знакам 3.34 "Остановка запрещена" будет добавлено около 300 табличек, которые будут напоминать водителям, что в зоне действия знаков осуществляется эвакуация припаркованных транспортных средств", - говорится в сообщении.

Получить штраф и/или оказаться на штрафплощадке можно за парковку на:

- газонах;
- тротуаре;
- перекрестках;
- проезжей части во 2-м ряду;
- железнодорожных переездах;
- трамвайных путях;
- мостах и путепроводах;
- пешеходном переходе и ближе 10 м к нему;
- полосах общественного транспорта;
- велодорожках и велополосах;
- выезде с прилегающих территорий;
- безосновательно на местах для лиц с инвалидностью;
- если припаркованная машина значительно мешает движению других автомобилей или пешеходов.

Автор: "Укринформ"
  44 такие таблички уже установили на киевских улицах
44 такие таблички уже установили на киевских улицах

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Ранее на столичных дорогах впервые в Украине установили новые дорожные знаки 1.40 "Изменение покрытие".

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