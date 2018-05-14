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понедельник, 14 мая 2018 18:47

Что можно увидеть на свалке авто в Арабских Эмиратах

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Что можно увидеть на свалке авто в Арабских Эмиратах
На свалке авто в Арабских Эмиратах тысячи битых машин, которые стоят миллионы долларов. Фото: TUT.by

В сети показали видео автосвалки в Арабских Эмиратах. Там можно увидеть тысячи битых машин, которые стоят миллионы долларов.

Если украинцы бросают только старые автомомобили, выпущенные в советскую эпоху, то в Емиратах - исключительно авто премиум-класса, пишет autocentre.ua.

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На типичном арабском "кладбище" разбитых машин множество спорткаров Ferrari, американских масл-каров, ретро авто и моделей "большой немецкой тройки": Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW.

В центре Харькова впервые в Украине состоялись соревнования внедорожников. Водители преодолевали неординарные препятствия и давили машины. Самый сложный этап соревнований внедорожников – это автопомеха. Гонщик должен проехать по двум машинам. Для этого использовали два старенькие Москвичи.

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