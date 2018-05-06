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воскресенье, 06 мая 2018 13:47

Проехались 70 раз: внедорожники зрелищно раздавили советские машины
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В центре Харькова впервые в Украине состоялись соревнования внедорожников. Водители преодолевали неординарные препятствия и давили машины.

Самый сложный этап соревнований внедорожников – это автопомеха. Гонщик должен проехать по двум машинам. Для этого использовали два старенькие Москвичи, сообщает "24 Канал".

После 70 проездов гонщиков, автомобили раздавлены полностью. Как признаются участники и зрители, это самый драматичный момент действа.

Организаторы автофестиваля отмечают, триал внедорожников в городе – это зрелищно, но непросто.

"В городе, в центре сделать трассу для внедорожников было нелегко, но мы проявили смекалку, использовали бетонные блоки", – рассказал организатор автофестиваля Константин Ищенко.

На харьковских соревнованиях внедорожников давили советские машины
Фото: 24tv.ua
На харьковских соревнованиях внедорожников давили советские машины
На харьковских соревнованиях внедорожников давили советские машины
На харьковских соревнованиях внедорожников давили советские машины
На харьковских соревнованиях внедорожников давили советские машины

Соревнования в Харькове продлятся 3 дня. На площади Свободы выехали внедорожники и гоночные машины.

"Во время мероприятия есть дрифт-такси. Будем катать людей, кто захочет", – отметил профессиональный гонщик Сергей Губанов, который приехал с чемпионата в Беларуси.

За 3 дня участники покажут десятки сложнейших трюков на автомобилях, мотоциклах и квадроциклах. Рядом со скоростью харьковские автовладельцы демонстрируют и эволюцию машины: на майдинчиках можно увидеть ретровиставку и современные тюнингованные автомобили.

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На 8-м техническому фестивале ретроавтомобилей OldCarLand представили пикап Chevrolet 3100. Его выпускали с 1943-го по 1957-й. Автомобиль, получивший приз зрительских симпатий, привезли из запорожского музея "Фаэтон".

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