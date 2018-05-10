Rolls-Royce выпустил самый дорогой внедорожник

Фото: auto.tsn.

Компания Rolls-Royce показала самый дорогой внедорожник в мире - Cullinan.

Модель рассчитана на богатых покупателей. Стоимость авто - от €320 тыс., пишет auto.tsn.

Новинку построили на алюминиевой платформе "Архитектура роскоши". Размеры Cullinan - 5341 х 2164 х 1835 мм. Колесная база - 3295 мм. Масса кроссовера - 2,6 тыс. кг.

Авто имеет полноприводную систему со специальным режимом использования всего крутящего момента на затрудненном бездорожье. Благодаря этому машина свободно едет по бездорожью, гравию, мокрой траве, снегу и песку.

В отделке салона использовали кожу и дерево. Авто имеет два цифровых дисплея. Водительское кресло оснастили отоплением и вентиляцией с множеством возможностей для регулировки. Приборная панель полностью цифровая. На передней консоли большой сенсорный экран.

Второй ряд доступен в двух конфигурациях: с двумя раздельными креслами или диваном на трех человек. Багажник и задние сиденья разделены стеклянной перегородкой. Багажник внедорожника на 560 л. При разложенных креслах его вместимость увеличивается до 1930 л.

Под капотом авто - модернизированный 6,75-литровый двигатель V12. Мотор развивает 563 л.с. Максимальная скорость машины - 250 км/ч. Авто тратит 15 л топлива на 100 км пути.

Cullinan оснастили новейшими системами помощи и безопасности. Среди таких функция предупреждения о людях и животных на дороге, система ночного видения, 4-камерная система с панорамным обзором, активный круиз-контроль, ассистенты предупреждения о столкновении и перекрестном движении, выезде из полосы движения.

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В салоне есть Wi-Fi, пять USB-портов. Их можно использовать для зарядки электронных устройств.

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