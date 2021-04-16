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суббота, 17 апреля 2021 04:25

Citroen выпустит дешевый кроссовер
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Citroen выпустит дешевый кроссовер
Фото: indiancarnews.com
Citroen выпустит дешевый кроссовер
Citroen выпустит дешевый кроссовер
Citroen выпустит дешевый кроссовер
Citroen выпустит дешевый кроссовер

Сitroen намерен выпустить три новые модели, которые будут ориентированы на бюджетный сегмент. Первым на рынок выйдет дешевый кроссовер.

Новинка известна под индексом СС21. Несмотря на то, что кроссовер Citroen еще не имеет официального названия, его первые прототипы уже выехали на тесты, сообщает Autocentre.

Новый кроссовер Citroen создадут на модульной платформе Common Modular Platform (CMP). Длина не будет превышать 4000 мм. Основными конкурентами модели станут Nissan Magnite, Renault Kiger и Hyundai Venue.

Авто будeт предлагать с 1,0 и 1,2-литровыми бензиновыми двигателями, соединенными с механической КПП или "автоматом". Позже производитель выпустит полностью электрическую версию модели с запасом хода 200 км.

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По предварительной информации, стоимость стартует от $7 тыс., примерно 196 тыс. грн. При этом за электрическую версию модели нужно будет выложить не менее $10 тыс., примерно 280 тыс. грн.

Дебют компактного кроссовера состоится 20 мая. На рынок новинка выйдет уже осенью 2021 года.

В Германии на гоночной трассе Нюрбургринг заметили модель Мercedes-AMG One. Несколько лет об авто было мало новостей от компании. Автомобиль имеет низкий вид и массивное заднее крыло.

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