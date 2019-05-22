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среда, 22 мая 2019 13:23

Частично удовлетворили требования "евробляхеров"

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Частично удовлетворили требования &quot;евробляхеров&quot;
Новый закон о "евробляхах" вступит в силу 24 августа. Фото: Корреспондент

16 мая во стенами Верховной Рады Украины прошел митинг водителей, которые требовали продлить срок законной эксплуатации нерастаможенных авто до 402 дней.

Их требования частично удовлетворили и 22 мая утвердили закон об отсрочке штрафов за автомобили с иностранными номерами, которые находятся на территории Украины в режиме транзита или временного ввоза. Он вступит в силу 24 августа, говорит unian.ua.

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Потом, если нарушителя поймают первый раз, водителю грозит штраф в размере 8,5 тыс грн. Второй раз - 17 тыс. нрн, конфискация авто и запрет вождения сроком на год. При использовании "евроблях" на предприятиях штраф - 34 тыс. грн.

На машины, которые нелегально находятся в Украине от 10 до 20 дней налагается штраф 8,5 тыс. грн, от 20 до 30 дней - 85 тыс. грн, а более 30 дней - 170 тыс. грн, или конфискация авто.

По состоянию на середину апреля в Украине 263 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией. Их и дальше завозят, разбирают на запчасти или вывозят из страны. За период льготного растаможивания с 25 ноября 2018 до 24 февраля 2019 украинские номера получили 218 тыс. транспортных средств. С 23 мая всех владельцев евроблях будут останавливать полицейские и выписывать штраф.

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22
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