Бюджетное авто с 800-литровым багажником и микроавтобус с подъемником - показали новинки Renault

Фото: Владимир Мукан

Французский производитель Renault на днях показал свои новейшие модели, как уже поступили в продажу. Презентация состоялась в ресторанно-гостиничном комплексе ONOVO Dendra Hotel на Бориспольской трассе под Киевом.

Среди новинок показали обновленные Master и Trafic. А также - полностью новый Renault Express. Все машины выставили в ряд для знакомства с ними на западе.

"Коммерческие автомобили - это один из приоритетов Renault, - рассказывает Gazeta.ua директор по маркетингу Оксана Борейко. - Сегодня мы представляем новые модели машин. Есть и автомобили для людей и ограниченными физическими возможностями."

Master является крупнейшим из представленных моделей. На его базе могут быть микроавтобус, грузовик и разнообразные спецавтомобили.

"Шасси модели можно оборудовать под различные нужды. Мы недавно начали сотрудничество с украинской компанией, делает трансформацию этого авто, - говорит менеджер по продукту Александр Митник. - Например, сегодня здесь, на презентации, мы демонстрируем авто для перевозки людей с особыми потребностями. машина оснащена подъемником на грузоподъемностью 250 килограммов и имеет салон с местами для лиц сопровождения людей на коляске, дополнительными системами связи, отопления и кондиционирования салона ".

Trafic - компактнее Master. Его также предлагают в различных вариантах исполнения. На западе журналистам показали модель с двойной кабиной и грузовым отсеком, в который можно загрузить 1200 кг.

Новая модель Renault Express пришла на замену Dokker. Она имеет меньшие габариты по Trafic. Ее показали в двух вариантах - пассажирском и грузовом. Автомобиль имеет габариты легковушки В-класса, но приспособлен для грузоперевозок и использования.

"Машину можно выбрать в различных комплектациях с разными силовыми агрегатами - бензиновым или дизельным. Полуторалитровый турбодизель развивает мощность 95 лошадиных сил, его комплектующих 6-ступенчатой ​​коробкой передач. 1,6-литровый бензиновый силовой агрегат имеет 110" лошадей ", идет в паре с 5-ступенчатой ​​трансмиссией. Привод во всех версиях передний, а коробка передач - механическая, - рассказывает Александр. - Вантажопидйомнсть фургона - 750 килограммов, а пассажирской версии - 550. Кстати, пассажирская версия - тоже очень практична для перевозки багажа. Имеет 800 литров объема багажного отсека, 191 сантиметр расстоянии от перегородки салона до порога заднего бампера. Это одни из лучших показателей в классе. мостиком есть и ниши салона. Их совокупный объем - 53,8 литра ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf

Стоимость грузовой версии Express - 346400 грн. Легковой - от 414 400 грн.

Компания Renault продает в Украине 25,6% коммерческой техники, от всего рынка данного сегмента.