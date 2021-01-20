Быстрый и компактный: в Украине стартовали продажи нового кроссовера Hyundai

Бюджетный Hyundai. Фото: autocentre.ua

Компания Hyundai начала продавать в Украине новый компактный кроссовер Venue.

Это маленькое авто семьи кроссоверов бренда - длина модели составляет лишь 4040 мм, а колесная база - 2520 мм. Об этом сообщили в пресс-службе Hyundai.

Авто оснастили бензиновым 1,6-литровым двигателем, который идет или в паре с "механикой", либо с "автоматом". Кроме этого, в Venue водитель сможет выбирать режим движения между Drive и Traction Mode, а также пользоваться системами круиз- и климат-контроля.

Новинку представили в 3 комплектациях: Express, Dynamic и Elegance. Цена Hyundai Venue стартует от 509 910 грн.

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В течение прошлого года в Украине зарегистрировали 440 тыс. легковых автомобилей Наиболее популярными оказались белые машины, сообщают в "Авто 24". С 85,5 тыс. единиц новых моделей, каждая третья была именно этого цвета. Кроме этого, среди "команды белых" лидером оказался Renault Duster.