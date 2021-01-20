Сгорел музей мотоциклов - не стало 230 экспонатов

На днях в Австрии полностью сгорел уникальный музей мотоциклов Top Mountain.

Он располагался в Альпах на высоте 2 тыс. м над уровнем моря и имел в коллекции 230 мотоциклов, сообщают в Авто24.

На момент прибытия пожарных огонь уже полностью охватил дом. Пламя тушили 60 пожарных, однако локализовать и ликвидировать пожар так и не удалось. Трагическую роль сыграло то, что музей построили полностью из дерева.

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Сгорела коллекция Top Mountain, состояла из мотоциклов европейских брендов: от Zundapp, Brough Superior до Sunbeam, Moto Guzzi, MV Augusta. Также были представлены и несколько классических мотоциклов США - Harley Davidson, Indian и Flying Merkel.







Музей основали 2016 года 2 брата - Албания и Атилла Шайбер. Уничтоженные огнем мотоциклы мужчины собирали всю жизнь, начиная с детства.

Государственный музей или Рейксмузей, который находится в Амстердаме, оцифровал и выложил в сеть экспонаты из собственной коллекции. Теперь на сайте доступно более 709 тыс. работ, среди которых полотна Рембрандта, Вермеера, Ван Гога, Франциско Гойи, а также сканы книг, фотографии антиквариата и различных арт-объектов.